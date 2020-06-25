Проспект Романа Шухевича "застряг" в заторі. Де найбільш завантажені дороги в Києві

З самого ранку 25 червня Київ продовжують сковувати затори, рух ускладнено у центрі столиці, а також утворився величезний затор на проспекті Романа Шухевича.

Про це свідчать дані сервісу моніторингу заторів Google-карти, передають Українські Новини.

Згідно з даними Google-maps, тягучки та затори утворилися в центрі Києва. Ускладнено рух на вулицях: Володимирський узвіз, Велика Житомирська, Жилянська.

Затори в центрі Києва. Карта: Google Maps

Також тягучки утворилися на вулиці Набережно-Хрещатицька, Повітрофлотському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги.

На проспекті Романа Шухевича утворився великий затор на 1 годину і 25 хвилин, а також на проспекті Степана Бандери та вулиці Новокостянтинівській.

Затор на проспекті Романа Шухевича. Карта: Google Maps

Також тягучки утворилися і на виїзді з Києва. Рух ускладнено на Великій окружній дорозі в обидві сторони.

Тягучки на виїзді з Києва. Карта: Google Maps

Раніше Українські Новини повідомляли, за даними всесвітньо відомої компанії з аналізу та регулювання трафіку ТомТом, в 2019 році кожен середньостатистичний водій Києва провів у пробках 227 годин, що дорівнює 9 дням 11 годин, викресленим з життя.

З 2020 року Київ посів 12-е місце в світовому рейтингу заторіві наблизився до чемпіонства.