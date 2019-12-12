"Слуга народу" Третьякова в залі Ради пораділа сексу на новому матраці, – ЗМІ

Депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу", голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова попалася на інтимному листуванні в залі парламенту. Фотокореспондент зафіксував її листування в месенджері про секс на "новому матраці" під час сесійного засідання Ради.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

Уточнюється, що інтимне листування Третьякової відбувалася під час ранкової сесії Ради, в ході якої обговорювали закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО". З повідомлень у месенджері стало зрозуміло, що Третьякова листувалася з чоловіком Сергієм Поповим, який замовив новий матрац, який повинні вже сьогодні доставити. Народний депутат емоційно відреагувала на повідомлення від чоловіка.

"Урааааааааа. Люблю тебе сильніше матраца. Секс на новому матраці. Урааааа", - написала Третьякова.

Фото: informator.press

Зазначимо, що нардеп настільки зраділа новому матрацу, що написала про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Матрац, на якому сплю, жахливий. Потрібно було міняти. Подяка чоловікові!" - написала в соцмережі нардеп.

Згідно з інформацією на сторінці Третьякової у соцмережі Facebook, з Поповим вони одружилися 21 вересня 2019 року.

Фото: facebook.com

Нагадаємо, що народні депутати вже неодноразово опинялися в центрі секс-скандалів - 5 найяскравіших з них.

Також ЗМІ повідомляли, що нардеп Тищенко заявився в ложу преси в Раді, щоб попрацювати фотокорром.