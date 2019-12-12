підписатися на розсилку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
12 грудня 2019, четвер, 19:22 20
Верховна Рада і партії 2019-12-12T20:15:01+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" Третьякова в залі Ради пораділа сексу на новому матраці, – ЗМІ

"Слуга народу" Третьякова в залі Ради пораділа сексу на новому матраці, – ЗМІ

Яков Сташинский
Галина Третьякова, Слуга народу, Верховна Рада України, Інтимне листування
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Галина Третьякова. Фото: strana.ua

Депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу", голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова попалася на інтимному листуванні в залі парламенту. Фотокореспондент зафіксував її листування в месенджері про секс на "новому матраці" під час сесійного засідання Ради.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

Уточнюється, що інтимне листування Третьякової відбувалася під час ранкової сесії Ради, в ході якої обговорювали закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО". З повідомлень у месенджері стало зрозуміло, що Третьякова листувалася з чоловіком Сергієм Поповим, який замовив новий матрац, який повинні вже сьогодні доставити. Народний депутат емоційно відреагувала на повідомлення від чоловіка.

"Урааааааааа. Люблю тебе сильніше матраца. Секс на новому матраці. Урааааа", - написала Третьякова.

Фото: informator.pressФото: informator.press

Зазначимо, що нардеп настільки зраділа новому матрацу, що написала про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Матрац, на якому сплю, жахливий. Потрібно було міняти. Подяка чоловікові!" - написала в соцмережі нардеп.

Згідно з інформацією на сторінці Третьякової у соцмережі Facebook, з Поповим вони одружилися 21 вересня 2019 року.

Фото: facebook.comФото: facebook.com

Нагадаємо, що народні депутати вже неодноразово опинялися в центрі секс-скандалів - 5 найяскравіших з них.

Також ЗМІ повідомляли, що нардеп Тищенко заявився в ложу преси в Раді, щоб попрацювати фотокорром.

Більше новин про: Галина Третьякова Слуга народу Верховна Рада України Інтимне листування

Архів
Новини
У НБУ заявили, що відтік робочої сили з України припинився і від "заробітчан" чекають $11,5 млрд на кінець року 20:30
Паризьке комюніке підтвердило необхідність дотримання Мінських угод, – Льовочкін 19:38
"Слуга народу" Третьякова в залі Ради пораділа сексу на новому матраці, – ЗМІ 19:22
ДАБІ видає дозволи на будівництво попри виявлені нею численні порушення, – ЗМІ 19:09
Посольства західноєвропейських країн закликають Оржеля та Геруса досягти компромісу з інвесторами щодо "зелених" тарифів, – ЗМІ 17:56 Документ
більше новин
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
Якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світову фінансову кризу 2020 року, - Ukraine Economic Outlook 09:01
У Києві проходить низка обшуків у справі про вбивство Шеремета 17:15
Київрада вже рік не може забрати у Продивусів київську землю, за яку не платять оренду 16:01 Документ
Російська журналістка. Скріншот tvzvezda
Перших російських пропагандистів пустили в Київ після запрошення Зеленського 12:42
більше новин
НАБУ засекретило інформацію по справі про можливу пропозицію $20 млн хабара Богдану 14:45
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
Малевич і Лобановський - інститут національної пам'яті буде прославляти нових героїв, які об'єднують людей 16:44
Прискорена процедура схвалення судової реформи спричинила до негативного висновку Венеціанської комісії – член ВРП Гречківський 11:20
Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна
Під Офісом Президента вночі почали монтувати ковзанку 12:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok