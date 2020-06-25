Після стрімкого падіння долар зріс. Курс валют на 25 червня

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 24 червня на 6,66 коп. до 26,8064 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 5,06 коп. до 26,5533 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,63 коп. до 29,6979 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,11 коп. до 30,1833 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Доллар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,5533 26,8064 29,6979 30,1833 3,30 3,95 Максимальний 26,6700 27,0000 29,8500 30,6000 3,77 5,00 Мінімальний 26,2600 26,7300 29,3000 29,8400 2,30 3,78

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 25 червня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Раніше повідомлялося, що долар зріс, а євро падає 24 червня.