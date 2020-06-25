підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 червня 2020, четвер, 10:45 10
Фінанси 2020-06-25T12:00:03+03:00
Українські Новини
Після стрімкого падіння долар зріс. Курс валют на 25 червня

Після стрімкого падіння долар зріс. Курс валют на 25 червня

Елена Новикова
Курс валют, Курс, курс долара, курс євро, курс в обмінниках
Курс долара в київських обмінниках
Курс долара в київських обмінниках

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 24 червня на 6,66 коп. до 26,8064 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 5,06 коп. до 26,5533 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,63 коп. до 29,6979 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,11 коп. до 30,1833 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Доллар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,5533 26,8064 29,6979 30,1833 3,30 3,95
Максимальний 26,6700 27,0000 29,8500 30,6000 3,77 5,00
Мінімальний 26,2600 26,7300 29,3000 29,8400 2,30 3,78

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 25 червня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Раніше повідомлялося, що долар зріс, а євро падає 24 червня.

Більше новин про: Курс валют Курс курс долара курс євро курс в обмінниках

Після падіння рубль "завмер". Курс російської нацв...
Долар трохи подорожчав. Офіційний курс валют на 25...
Курс гривні на міжбанку знизився після зміцнення...
Євро зріс, а долар стрімко падає. Курс валют на 24...
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом
За добу хворих на коронавірус у Києві стало на 81 більше. Серед заражених — медики
Новини
МВС має намір розробити законопроект про збільшення штрафів за образу поліцейських 11:50
Чернишов вважає реструктуризацію боргів ЖКГ "замітанням проблеми під килим" 11:49
У Слов'янському психоневрологічному інтернаті — спалах коронавіруса серед співробітників 11:46
Адвокатів і нотаріусів зобов'язали перевіряти гроші клієнтів 11:45
Мінекономіки відмовилося вводити мито на дизпаливо і автогаз на користь Коломойського 11:37
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
У ЗМІ з'явився новий рейтинг кандидатів на пост мера 20:01
Андрій Карауш
В Рівному немає небезпеки від води, - директор "Рівнеоблводоканалу" Андрій Карауш 12:30
Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування 11:44
Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана 18:44
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Україна 106-й день на карантині. Що дозволено 08:29
Паводок Фото: Івано-Франківська ОДА
В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини 20:32
Після скандалу ЦВК зменшила вп'ятеро зарплати членам комісії, але не всім 13:15 Документ
В Україні змінився графік робочого дня: скільки годин будуть працювати українці 05:59 Документ
більше новин
Корнієнко вибачився перед депутатом Ради Аллахвердієвою за "корабельну сосну" і визнав, що відео – не монтаж
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok