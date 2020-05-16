Журналісти виявили "таємний" маєток Баканова під Києвом з власним озером та парком

Глава Служби безпеки України Іван Баканов володіє "таємним" розкішним особняком в селі Ходосівка в Київській області. Про це йдеться в розслідуванні програми Правозахисники.Розслідування на телеканалі "Прямий".

Так, повідомляється, що, згідно з реєстрами у Баканова є квартира в Кривому Розі, і ще одна - в Києві, на Печерську. У Києві Баканову належать відразу дві квартири, - судячи з номерами, вони розташовані одна над іншою. Перша належить самому Івану Баканову, друга - його дружині Оксані Лазаренко.

Наголошується, що маєток Баканова розташований в селі Ходосівка під Києвом.

Формально, за реєстром майнових прав, Баканову належить тільки маленький клаптик - чотири сотки, ще дев'ять - на його дружині, за них вони і повинні платити податки. А в реальності, тут і власне озеро, і невеликий парк, і двоповерховий котедж - приблизно півгектара. Ринкова вартість такого маєтку може становити від 7 до 8 мільйонів гривень.

Таємний маєток Баканова під Києвом. Скріншот: телеканал "Прямий"

Журналісти підкреслюють, що юридично цього будинку взагалі не існує. Він не належить ні Баканову, ні кому-небудь з його родичів. Взагалі нікому - формально, тут немає ніякого будинку. Біля воріт припаркований джип, під самим будинком - "Фольксваген Пасат" дружини голови СБУ.

"Запит журналісти відправили в СБУ цього тижня, коли прийде відповідь, ми опублікуємо її на нашій сторінці в фейсбуці. Якщо відповідь буде звичайно. З соціальних мереж сім'ї Баканова ми точно знаємо, що вони цим будинком користуються", - зазначили журналісти.

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Як повідомляли Українські Новини, СБУ оприлюднила дані про зарплату Баканова.

Раніше керівництво СБУ відкрило свої декларації.