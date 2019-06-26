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26 червня 2019, середа, 13:11 37
Президент 2019-06-26T16:30:04+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив своїм представником у Криму Кориневича

Зеленський призначив своїм представником у Криму Кориневича

Антон Кориневич. Фото:
Антон Кориневич. Фото: "Радіо Свобода"

Президент Володимир Зеленський призначив Антона Кориневича постійним представником Президента в Криму.

Про це йдеться в указі №454 від 25 червня, передають Українські Новини.

Кориневич - кандидат юридичних наук, раніше був викладачем Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2018 року колишній Президент Петро Порошенко звільнив свого представника в анексованому Росією Криму Бориса Бабіна.

Крім того, Зеленський призначив Вениславского своїм представником у КС. Також Зеленський призначив своїм представником у Кабінеті Міністрів Андрія Геруса.

Більше новин про: Указ Президента Президент України Володимир Зеленський анексія Криму представник Президента Антон Кориневич

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