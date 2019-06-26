Зеленський призначив своїм представником у Криму Кориневича

Президент Володимир Зеленський призначив Антона Кориневича постійним представником Президента в Криму.\r\nПро це йдеться в указі №454 від 25 червня, передають Українські Новини.\r\nКориневич - кандидат юридичних наук, раніше був викладачем Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у грудні 2018 року колишній Президент Петро Порошенко звільнив свого представника в анексованому Росією Криму Бориса Бабіна.\r\nКрім того, Зеленський призначив Вениславского своїм представником у КС. Також Зеленський призначив своїм представником у Кабінеті Міністрів Андрія Геруса.