підписатися на розсилку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
08 квітня 2020, середа, 10:15 9
Економіка 2020-04-08T11:45:02+03:00
Українські Новини
"АТБ", "Нова пошта" і Rozetka доставлятимуть продукти по всій Україні

"АТБ", "Нова пошта" і Rozetka доставлятимуть продукти по всій Україні

Анна Рудык
Rozetka.ua, АТБ, Нова пошта, доставка продуктів
Доставка. Фото: freepik
Доставка. Фото: freepik

Інтернет-магазин Rozetka.ua корпорація "АТБ" і логістична компанія "Нова пошта", яка ввела безконтактну доставку, розширили на всю Україну проект доставки продуктів харчування додому.

Про це йдеться в повідомленні "Нової пошти", передають Українські Новини.

"З 8 квітня доставка продуктових наборів "Новою поштою" з "АТБ" через платформу Rozetka розширюється на всю Україну. 20 березня "Нова пошта" разом з партнерами, інтернет-магазин Rozetka і торговою мережею "АТБ", запустила пілотний проект доставки продуктових наборів у Дніпропетровській області. Всього за 2 тижні було доставлено близько 300 наборів. Найбільша кількість наборів було доставлено по місту Дніпро, близько 100 наборів були доставлені по області. На старті проекту клієнтам пропонувалися три продуктових набори: мінімальний, середній і великий", - йдеться у ньому.

Згідно з повідомленням, найбільшою популярністю користувався середній набір, тому його було вирішено залишити й надалі, а два інших набори були замінені на продуктовий і непродуктовий.

Як повідомляли Українські Новини, "АТБ-Маркет" запустив сервіс онлайн-замовлення товарів.

Також для пенсіонерів "АТБ" ввів спецгодини. Коли в супермаркети будуть пускати тільки літніх людей.

Більше новин про: Rozetka.ua АТБ Нова пошта доставка продуктів

В Україні майже 1,7 тис. заражених коронавірусом, за добу загинули 7 осіб
Офіс генпрокурора повідомив Киві про підозру
Новини
Платформа Бойка вимагає припинити переслідування депутати Ківи 11:45
Як вплине карантин на звільнення строковиків у запас: названо терміни 11:41
В армії вже 5 випадків захворювання на коронавірус, - Міноборони 11:33
Рубль різко підскочив. Курс російської нацвалюти на 8 квітня 11:25
Населення в березні більше здавало валюти, ніж купувало 11:17
більше новин
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Не пив, не курив, займався спортом: в Олександрівській лікарні від коронавірусу помер молодий чоловік 21:42
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
Міністр інфраструктури Криклій спробував приховати свій бек-офіс після скандалу, - ЗМІ 21:42
"Нова Пошта" встановила понад 200 поштоматів за період карантину і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня 08:39
більше новин
В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 11:42
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
Хто такий Чарльз Лібер і чому його звинувачують у створенні інфекції COVID-19 14:01
Кожному українцю на повноліття в "Слузі народу" хочуть виплачувати стартовий капітал 16:45
більше новин
Які місця можуть відвідувати пенсіонери, - роз'яснення Кабміну
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok