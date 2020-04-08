"АТБ", "Нова пошта" і Rozetka доставлятимуть продукти по всій Україні

Інтернет-магазин Rozetka.ua корпорація "АТБ" і логістична компанія "Нова пошта", яка ввела безконтактну доставку, розширили на всю Україну проект доставки продуктів харчування додому.

Про це йдеться в повідомленні "Нової пошти", передають Українські Новини.

"З 8 квітня доставка продуктових наборів "Новою поштою" з "АТБ" через платформу Rozetka розширюється на всю Україну. 20 березня "Нова пошта" разом з партнерами, інтернет-магазин Rozetka і торговою мережею "АТБ", запустила пілотний проект доставки продуктових наборів у Дніпропетровській області. Всього за 2 тижні було доставлено близько 300 наборів. Найбільша кількість наборів було доставлено по місту Дніпро, близько 100 наборів були доставлені по області. На старті проекту клієнтам пропонувалися три продуктових набори: мінімальний, середній і великий", - йдеться у ньому.

Згідно з повідомленням, найбільшою популярністю користувався середній набір, тому його було вирішено залишити й надалі, а два інших набори були замінені на продуктовий і непродуктовий.

Як повідомляли Українські Новини, "АТБ-Маркет" запустив сервіс онлайн-замовлення товарів.

Також для пенсіонерів "АТБ" ввів спецгодини. Коли в супермаркети будуть пускати тільки літніх людей.