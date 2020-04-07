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  • "Нова Пошта" встановила понад 200 поштоматів за період карантину і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня
07 квітня 2020, вівторок, 08:39 364
Бізнес 2020-04-07T09:00:01+03:00
Українські Новини
"Нова Пошта" встановила понад 200 поштоматів за період карантину і має намір збільшити їхню кількість до 400 д

"Нова Пошта" встановила понад 200 поштоматів за період карантину і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня

Петро Стуженко
Нова пошта, пошта, Пандемія, Коронавірус, Поштомат
Нова пошта Фото: novaposhta
Нова пошта Фото: novaposhta

Група компаній "Нова Пошта" під час карантину встановила понад 200 поштоматів у Києві, Львові, Чернівцях, Ужгороді та Херсоні, зазначається в повідомленні "Нової пошти", інформує портал interfax.com.ua.

У планах компанії - збільшити кількість поштоматів до 400 до кінця квітня.

"Для зручності клієнтів, більшість фірмових поштоматів ми встановлюємо всередині продуктових магазинів", - зазначають у компанії.

До кінця квітня "Нова пошта" планує розширити мережу до 400 поштоматів і встановити їх у Дніпрі, Одесі, Харкові, Полтаві, Чернігові, Сумах, Вінниці, Хмельницькому, Маріуполі та інших містах.

До поштоматів дозволено доставку повністю передплачених документів і посилок до 30 кг фактичної ваги, розміром не більше ніж 42х24х58 см і з оголошеною вартістю не більше, ніж 6 тис. грн.

Як повідомлялося, раніше "Нова Пошта" запустила послугу безконтактної кур'єрської доставки, а з 2 квітня розпочала доставку ліків з аптечної мережі "Аптека 9-1-1".

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