Мешканець будинку на Позняках в Києві, в якому стався вибух, спростував витік газу – стояк знаходиться в тій частині будинку, що не постраждала

Мешканець будинку на Позняках в Києві, в якому стався вибух, спростував витік газу – стояк знаходиться в тій ч

Мешканець багатоквартирного житлового будинку на Позняках в Києві, в якому 22 червня стався вибух, Костянтин Рибак спростував версію органів слідства про витік побутового газу як причину вибуху. Він поділився своїми спостереженнями та висновками з журналістом Telegram-каналу Pavlovsky News.

Про це повідомив журналіст Андрій Павловський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"... план квартири суперечить місцю вибуху і логіці версії з витоком газу. Газовий стояк і кухня знаходяться взагалі в іншій частині будинку, яка практично не постраждала. Квартира чоловіка знаходиться на 5-му поверсі. Запаху газу він не відчував. І навіть якби дійсно був витік (газу) на 7-му поверсі, то газ піднімалося б вгору, так як він легший за повітря", - написав Павловський.

"... тут (в кухні, малює на схемі квартири), де знаходиться газовий стояк, - мінімальні пошкодження - лише вікно вибило. Тут (в спальні, у дальній частині квартири від газового стояка) вивалився шматок несучої стіни - потужної несучої стіни, яка тримає будинок", - описав пошкодження Рибак.

Співрозмовник журналіста вже поспілкувався в санаторії з більшістю сусідів. За його словами, люди не можуть відрізнити запах газу від запаху вибухової речовини. Хоча саме жителі нижніх поверхів найбільше стверджували, що відчували запах саме побутового газу.

Мешканців постраждалого будинку вже допитували в прокуратурі. Костянтин Рибак є адвокатом з 25-річним стажем роботи. Він переконаний, що прокурор навмисно схиляє мешканців до версії вибуху через витік газу з метою якнайшвидшого закриття справи. "Сьогодні слідство схиляло мене до думки, що я повинен був відчувати запах газу. Але цього не було", - уточнив він.

Нагадаємо, вранці 22 червня в Києві в багатоквартирному будинку стався вибух. В результаті вибуху загинули 5 осіб, 16 квартир були зруйновані та 40 пошкоджені. Попередньо, дана подія була розцінена як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Як повідомляли Українськi Новини, мешканців будинку, де стався вибух тимчасово переселили до інтернату. Міська влада організувала необхідне медичне забезпечення та забезпечення їжею.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.