Викуплю цю собаку на аукціоні. Глава Мін'юсту готовий забрати пса, якого продають з молотка

Собака, яку виставили для продажу на онлайн-аукціоні на платформі Мін'юсту, конфіскували у господаря тому що вона покусала перехожих. Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр юстиції Денис Малюська і пообіцяв викупити тварину і надалі прилаштувати, якщо собаку ніхто не забере.

Друга виставлена на аукціон собака дійсно виявилася конфіскованою за борги колишнього власника.

Що стосується пітбуля, то собака вкусив перехожого, її власника оштрафував Краснолиманський міський суд Донецької області і відібрав її у власника.

"Якщо нові нормальні господарі не з'явиться, викуплю цю собаку на аукціоні сам і віддам на перевиховання/навчання", — пообіцяв Малюська.

Міністр підтвердив, що тварина дійсно можуть відібрати за рішенням суду, і вважає, що іноді це йде на користь тварині.

"Іноді тварин забирають за борги, але тут мова звичайно йде про домашніх тварин, які мають вартість. Якщо тварина є домашньою, її за копійки (ціна лотів мізерна) викуповують назад власники (через родичів або близьких). Розумію, що у багатьох відклався в голові необдумана теза депутата про продаж собак для оплати комунальних послуг. Реалії життя дещо складніші", — підкреслив міністр.

За його словами, депутати обговорюють, як законодавчо врегулювати такі ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з чинним законодавством, у боржника по оплаті комунальних послуг можуть відбирати майно.

У Києві близько 5% населення систематично не сплачують за комунальні послуги і накопичують суму боргу. Саме до таких боржникам можуть застосувати санкції - арешту майна та обмеження виїзду за кордон.