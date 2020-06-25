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25 червня 2020, четвер, 16:42 7
Суспільство 2020-06-25T18:30:03+03:00
Українські Новини
Негода на Західній Україні. "Укрзалізниця" сьогодні запустить перші приміські поїзди

Негода на Західній Україні. "Укрзалізниця" сьогодні запустить перші приміські поїзди

Валерия Драгомирова
Стихійне лихо, Укразалізниця, Західна Україна
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

 "Укрзалізниця" має намір 25 червня завершити роботи з відновлення закритих через негоду ділянок дорозі на Прикарпатті і запустити перші приміські потяги.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Зокрема, о 20:16 вирушить у рейс поїзд "Коломия - Снятин", 26 червня відновить дотримання поїзд "Івано-Франківськ - Яремче".

"протягом декількох днів колійники "Укрзалізниці" проводять активні відновлювальні роботи на ділянках шляху, які були закриті в результаті масштабних паводків на Прикарпатті. Всього було зафіксовано пошкодження 14 ділянок інфраструктури. Станом на ранок 25 червня наслідки негоди ліквідовано на 9 дільницях. Основні роботи проводилися в районі річок Дністровсько-Прутського басейну, де з-за тривалих опадів були пошкоджені об'єкти залізничної інфраструктури. Зараз відновлювальні роботи завершені на перегонах "Делятин - Яремче", "Яремче - Микуличин", "Долина - Вигода". Тривають роботи на перегонах "Микуличин - Ворохта", "Бурштин - Галич", "Калуш - Бочаров" і "Заболотив - Видиів", - йдеться в повідомленні.

За попередніми прогнозами, останній перегін буде відкритий для руху поїздів в четвер о 22:00.

Також дорожні працівники проводять позапланові огляди і обходи для виявлення пошкоджень та їх оперативного усунення.

У повідомленні нагадується, що за паводків на Прикарпатті "Укрзалізниця" тимчасово скасувала курсування 7 приміських поїздів.

Так, з 24 червня не ходять 4 приміські поїзди "Коломия - Снятин", "Снятин - Коломия", "Ворохта - Івано-Франківськ" та "Івано-Франківськ - Ворохта".

Також з 25 червня "Укрзалізниця" скасувала курсування трьох потягів "Снятин - Коломия", "Коломия - Снятин", "Ворохта - Івано-Франківськ".Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області тимчасово скасували 7 приміських поїздів з-за повені. Раніше "Укрзалізниця" відновила далеке повідомлення у Слов'янськ.

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