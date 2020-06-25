Негода на Західній Україні. "Укрзалізниця" сьогодні запустить перші приміські поїзди

"Укрзалізниця" має намір 25 червня завершити роботи з відновлення закритих через негоду ділянок дорозі на Прикарпатті і запустити перші приміські потяги.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Зокрема, о 20:16 вирушить у рейс поїзд "Коломия - Снятин", 26 червня відновить дотримання поїзд "Івано-Франківськ - Яремче".

"протягом декількох днів колійники "Укрзалізниці" проводять активні відновлювальні роботи на ділянках шляху, які були закриті в результаті масштабних паводків на Прикарпатті. Всього було зафіксовано пошкодження 14 ділянок інфраструктури. Станом на ранок 25 червня наслідки негоди ліквідовано на 9 дільницях. Основні роботи проводилися в районі річок Дністровсько-Прутського басейну, де з-за тривалих опадів були пошкоджені об'єкти залізничної інфраструктури. Зараз відновлювальні роботи завершені на перегонах "Делятин - Яремче", "Яремче - Микуличин", "Долина - Вигода". Тривають роботи на перегонах "Микуличин - Ворохта", "Бурштин - Галич", "Калуш - Бочаров" і "Заболотив - Видиів", - йдеться в повідомленні.

За попередніми прогнозами, останній перегін буде відкритий для руху поїздів в четвер о 22:00.

Також дорожні працівники проводять позапланові огляди і обходи для виявлення пошкоджень та їх оперативного усунення.

У повідомленні нагадується, що за паводків на Прикарпатті "Укрзалізниця" тимчасово скасувала курсування 7 приміських поїздів.

Так, з 24 червня не ходять 4 приміські поїзди "Коломия - Снятин", "Снятин - Коломия", "Ворохта - Івано-Франківськ" та "Івано-Франківськ - Ворохта".

Також з 25 червня "Укрзалізниця" скасувала курсування трьох потягів "Снятин - Коломия", "Коломия - Снятин", "Ворохта - Івано-Франківськ".Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області тимчасово скасували 7 приміських поїздів з-за повені. Раніше "Укрзалізниця" відновила далеке повідомлення у Слов'янськ.