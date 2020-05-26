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26 травня 2020, вівторок, 11:35 10
Економіка 2020-05-26T14:30:05+03:00
Українські Новини
IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні

IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні

Анна Рудык
IKEA, Онлайн-магазин, шопінг, Інтернет-магазин
IKEA. Фото: facebоok.com/petroporoshenkо
IKEA. Фото: facebоok.com/petroporoshenkо

Мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA (Швеція) тимчасово призупинила роботу інтернет-магазину в Україні.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Щоб задовольнити попит і надалі відповідати високим стандартам IKEA і очікуванням клієнтів, ми прийняли рішення тимчасово обмежити послугу доставки товарів додому і зробити її доступною тільки по Києву. Наші пункти для отримання замовлень не будуть приймати нові заявки, але залишаються відкритими для покупців, які вже зареєстрували покупку", - сказано в ньому.

Наголошується, що IKEA спільно з місцевими провайдерами працює над розширенням можливостей сервісу і швидким відновленням роботи магазину.

Як повідомляли Українські Новини, в липні 2019 року шведська IKEA розпочала пошук персоналу для роботи в Києві.

Раніше IKEA планувала відкрити перший магазин нового міського формату в Києві в торгово-розважальному центрі Ocean Mall в 2019 році.

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