IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні

Мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA (Швеція) тимчасово призупинила роботу інтернет-магазину в Україні.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Щоб задовольнити попит і надалі відповідати високим стандартам IKEA і очікуванням клієнтів, ми прийняли рішення тимчасово обмежити послугу доставки товарів додому і зробити її доступною тільки по Києву. Наші пункти для отримання замовлень не будуть приймати нові заявки, але залишаються відкритими для покупців, які вже зареєстрували покупку", - сказано в ньому.

Наголошується, що IKEA спільно з місцевими провайдерами працює над розширенням можливостей сервісу і швидким відновленням роботи магазину.

Як повідомляли Українські Новини, в липні 2019 року шведська IKEA розпочала пошук персоналу для роботи в Києві.

Раніше IKEA планувала відкрити перший магазин нового міського формату в Києві в торгово-розважальному центрі Ocean Mall в 2019 році.