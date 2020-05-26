IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні

Мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA (Швеція) тимчасово призупинила роботу інтернет-магазину в Україні. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. "Щоб задовольнити попит і надалі відповідати високим стандартам IKEA і очікуванням клієнтів, ми прийняли рішення тимчасово обмежити послугу доставки товарів додому і зробити її доступною тільки по Києву. Наші пункти для отримання замовлень не будуть приймати нові заявки, але залишаються відкритими для покупців, які вже зареєстрували покупку", - сказано в ньому. Наголошується, що IKEA спільно з місцевими провайдерами працює над розширенням можливостей сервісу і швидким відновленням роботи магазину. Як повідомляли Українські Новини, в липні 2019 року шведська IKEA розпочала пошук персоналу для роботи в Києві. Раніше IKEA планувала відкрити перший магазин нового міського формату в Києві в торгово-розважальному центрі Ocean Mall в 2019 році.