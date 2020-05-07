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07 травня 2020, четвер, 14:20 12
Суспільство 2020-05-07T16:15:02+03:00
Українські Новини
Через карантин IKEA перенесла відкриття першого магазину в Україні, але готується запустити його онлайн

Через карантин IKEA перенесла відкриття першого магазину в Україні, але готується запустити його онлайн

Елена Новикова
Карантин, IKEA, Онлайн-магазин, IKEA Group, Коронавірус, Карантин в Україні
IKEA. Фото: pixabay
IKEA. Фото: pixabay

Мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA (Швеція), яка також планувала відкрити інтернет-магазин в Україні навесні 2020 року, перенесла відкриття першого магазину в Україні на невизначений термін через карантин.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив координатор бізнес-клієнтів компанії Ігор Іус, передають Українські Новини.

"Договір оренди "IKEA Україна" з ТРЦ Blockbuster Mall вже підписаний, але у зв'язку з епідемією відкриття магазину в самому центрі Києва відбудеться поки невідомо коли", - написав він.

За його словами, IKEA найближчим часом має намір запустити інтернет-магазин в Україні і вже почала завантажувати товари на своїй офіційній сторінці.

"Можливості придбати ще немає, але є інформація за цінами", - зазначив Іус.

Він підкреслив, що раніше товари IKEA надходили в Україну через Польщу і частину з них - напівлегально.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні 2019 року шведська IKEA розпочала пошук персоналу для роботи в Києві.

Раніше IKEA планувала відкрити перший магазин нового міського формату в Києві в торгово-розважальному центрі Ocean Mall в 2019 році.

IKEA заснована в 1943 році в Швеції Ингваром Кампрадом.

Перший торговий центр компанії відкрився в 1958 році.

До складу ІКЕА входить виробнича група Swedwood, яка займається виробництвом дерев'яних меблів і комплектуючих і має 35 заводів в 9 країнах.

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