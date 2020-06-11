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11 червня 2020, четвер, 08:30 7
Силові структури 2020-06-11T09:30:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі окупанти 14 разів вели обстріли із забороненої зброї, поранено двох бійців ЗСУ

На Донбасі окупанти 14 разів вели обстріли із забороненої зброї, поранено двох бійців ЗСУ

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, ЗСУ, обстріли в зоні ООС, Бойовики, Обстріли
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчора, 10 червня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонену зброю. Поранення зазнали двоє українських військових. Про це сказано в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" по наших захисниках неподалік Павлополя ворог двічі вів вогонь, випустивши в бік оборонних укріплень Об'єднаних сил 27 мінометних боєприпасів 120-го і 82-го калібрів. Крім цього противник використовував станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу населеного пункту Тарамчук агресор застосовував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17, а захисників Авдіївки два рази обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Мар'їнки окупанти вели вогонь з підствольних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Тут загарбники задіяли 120 мм і 82 мм міномети, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Поруч з Хутором Вільний російські найманці чотири рази обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а неподалік Троїцького і Попасної - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілу ворожих два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення ... За даними розвідки, 10 червня, наші воїни знищили двох російських окупантів. З початку поточної доби збройні формування РФ в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" обстріляли з снайперської зброї наші опорні пункти неподалік Чермалика. Міномети калібру 82 мм і гранатомети різних систем супротивник двічі застосував біля Мар'їнки, а ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю — поблизу Новотроїцького. За поточну добу один український захисник отримав поранення", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 9 червня на Донбасі окупанти 16 разів обстріляли позиції ООС і втратили п'ятьох "бійців".

Також з 11 червня пункти пропуску в зоні ООС відновили роботу.

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