На Донбасі окупанти 14 разів вели обстріли із забороненої зброї, поранено двох бійців ЗСУ

Вчора, 10 червня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонену зброю. Поранення зазнали двоє українських військових. Про це сказано в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" по наших захисниках неподалік Павлополя ворог двічі вів вогонь, випустивши в бік оборонних укріплень Об'єднаних сил 27 мінометних боєприпасів 120-го і 82-го калібрів. Крім цього противник використовував станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу населеного пункту Тарамчук агресор застосовував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17, а захисників Авдіївки два рази обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Мар'їнки окупанти вели вогонь з підствольних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Тут загарбники задіяли 120 мм і 82 мм міномети, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Поруч з Хутором Вільний російські найманці чотири рази обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а неподалік Троїцького і Попасної - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілу ворожих два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення ... За даними розвідки, 10 червня, наші воїни знищили двох російських окупантів. З початку поточної доби збройні формування РФ в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" обстріляли з снайперської зброї наші опорні пункти неподалік Чермалика. Міномети калібру 82 мм і гранатомети різних систем супротивник двічі застосував біля Мар'їнки, а ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю — поблизу Новотроїцького. За поточну добу один український захисник отримав поранення", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 9 червня на Донбасі окупанти 16 разів обстріляли позиції ООС і втратили п'ятьох "бійців".

Також з 11 червня пункти пропуску в зоні ООС відновили роботу.