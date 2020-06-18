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  • У США хочуть стратити поліціянта, який застрелив темношкірого на мітингах в Атланті
18 червня 2020, четвер, 13:36 10
Америка 2020-06-18T14:30:01+03:00
Українські Новини
У США хочуть стратити поліціянта, який застрелив темношкірого на мітингах в Атланті

У США хочуть стратити поліціянта, який застрелив темношкірого на мітингах в Атланті

Елизавета Кесельман
протести в США, Джордж Флойд, Убивство Флойда
Протести в США. Скріншот відео Guardian News
Протести в США. Скріншот відео Guardian News

Вбивство поліційним афроамериканця Джорджа Флойда спричинило мітинги, в ході яких стався схожий інцидент в Атланті. Під час протестів у місті поліційний застрелив темношкірого страйкаря. Тепер йому загрожує смертна кара. Про це повідомляє CNN. У МЗС дали рекомендації українцям, які живуть у США, щодо протестів.

Зокрема, колишній офіцер поліції міста Атланта (США, штат Джорджія) Гарретт Рольфі був звинувачений у вбивстві 27-річного темношкірого Рейшарда Брукса, який був застрелений під час протестів через нетерпимість поліції до інших рас.

Поліційному зачитали звинувачення в скоєнні кримінального злочину і напад з вогнепальною зброєю. Йому загрожує довічне ув'язнення або смертна кара у разі засудження.

Згідно з інформацією відомства, в поліції Рольфі працював з 2013 року. За весь час його кар'єри у нього були кілька скарг. Скарги про застосування ним сили надходили в поліцію ще в 2016 році, в результаті чого поліціянт отримав догану.

Як повідомляли "Українські Новини", у США, вперше за 17 років відновили смертну кару на федеральному рівні.

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