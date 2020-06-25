У Київській області знижується кількість нових випадків зараження COVID-19

Кількість хворих на коронавірус в Київській області 24 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 41 людину до 2 373, померлих - на 1 людини до 48.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 25 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджені 2 373 випадки захворювання на коронавірус (у т. ч. 195 дітей і 442 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 41... За час пандемії померли 48 людей", — сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 536 випадків захворювання на коронавірус (найбільше у Вишневому — 198, у Софіївській Борщагівці — 65 і в Петропавлівській Борщагівці — 49), в Обухівському районі — 269 випадків (найбільша кількість в Обухові — 134 і Українці — 41).

Також 97 випадків захворювання підтверджено у Бориспільському районі, 89 — в Броварському районі, 66 — у Васильківському, 64 — в Баришівському, 42 — у Вишгородському, 39 — в Кагарлицькому, 34 — в Миронівському, 32 — в Бородянському, 20 — в Макарівському.

При цьому 133 випадки підтверджені в Білій Церкві, 123 — в Ірпені, 86 — в Яготині, 84 — в Броварах, 78 — в Борисполі, 57 — в Бучі, 50 — в Коцюбинському, 46 — у Фастові, 42 — у Василькові, 41 — в Кагарлику, 37 — у Вишгороді.

Всього за час пандемії одужали 1 185 осіб (у тому числі 92 дітей).

На стаціонарному лікуванні перебуває 263 людини, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) — 2 110 осіб.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 5 743 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 43 повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні в середу, 24 червня, кількість випадків зараження COVID-19 збільшилася на 994 до 40 008.

Також добова захворюваність на коронавірус в Києві знижується.