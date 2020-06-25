У Соцмережах "крутять пальцем біля скроні" після слів Третьякової про "дітей низької якості" і вимагають здати мандат

У Соцмережах "крутять пальцем біля скроні" після слів Третьякової про "дітей низької якості" і вимагають здати

Відео депутата Верховної Ради від "Слуги народу", в якому вона схвалює стерилізацію безробітних жінок та жінок без вищої освіти, називаючи дітей, за яких надаються соціальні виплати, "низької якості", викликало бурхливо реакцію українців в соціальних мережах з вимогою негайно здати свої повноваження за подібні висловлювання.

Зокрема, в мережах Третьякову називають "істотою, що стала народним депутатом".

"Дехто, Галина Третьякова - істота, яка випадково стала народним депутатом від слуги народу публічно висловилась...У різних телеграм-каналах відразу з'явилася інформація про те, що президент зажадав від неї скласти повноваження голови комітету з питань соціальної політики і права ветеранів. Вважаю, це недостатнім. Вимагати необхідно пройти тест на айкью і скласти мандат народного депутата", - написав на своєму Facebook журналіст телеканалу 112 Артем Марчевського.

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"Вбивць десятка людей називають маніяками. Вбивць сотень тисяч – політиками. Знайомтеся, Галина Миколаївна #Третьякова , народний депутат, "Слуга народу". Голова комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Дивлячись на її бачення соціального захисту, серійні маніяки нервово курять. Зобов'язана здати мандат", - висловилася колишній міністр юстиції Олена Лукаш.

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"Якість наших депутатів, як би це сказати, не те, щоб дуже низька, швидше її можна охарактеризувати як го...няне. Третьякова повинна добровільно здати мандат і на всі чотири сторони з ганьбою!" - написала журналіст Страна.юа Олеся Медведєва.

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Як повідомляли Українські Новини, депутата від "Слуги народу" Тетяну Третьякову спіймали на інтимному листування в залі парламенту. Під час сесійного засідання, вона листувалася в мессенджері про секс на "новому матраці".

Тим часом інші представники партії "Слуга народу" – голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія – обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої, назвавши її "бабою робочою".