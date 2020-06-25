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25 червня 2020, четвер, 13:52 4
Суспільство 2020-06-25T14:23:09+03:00
Українські Новини
У Соцмережах "крутять пальцем біля скроні" після слів Третьякової про "дітей низької якості" і вимагають здати

У Соцмережах "крутять пальцем біля скроні" після слів Третьякової про "дітей низької якості" і вимагають здати мандат

Елизавета Кесельман
Верховна Рада, Реакція соцмереж, соцмережі, Галина Третьякова, стерилізація жінок
Галина Третьякова. Скріншот відео
Галина Третьякова. Скріншот відео

Відео депутата Верховної Ради від "Слуги народу", в якому вона схвалює стерилізацію безробітних жінок та жінок без вищої освіти, називаючи дітей, за яких надаються соціальні виплати, "низької якості", викликало бурхливо реакцію українців в соціальних мережах з вимогою негайно здати свої повноваження за подібні висловлювання.

Зокрема, в мережах Третьякову називають "істотою, що стала народним депутатом".

"Дехто, Галина Третьякова - істота, яка випадково стала народним депутатом від слуги народу публічно висловилась...У різних телеграм-каналах відразу з'явилася інформація про те, що президент зажадав від неї скласти повноваження голови комітету з питань соціальної політики і права ветеранів. Вважаю, це недостатнім. Вимагати необхідно пройти тест на айкью і скласти мандат народного депутата", - написав на своєму Facebook журналіст телеканалу 112 Артем Марчевського.

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"Вбивць десятка людей називають маніяками. Вбивць сотень тисяч – політиками. Знайомтеся, Галина Миколаївна #Третьякова , народний депутат, "Слуга народу". Голова комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Дивлячись на її бачення соціального захисту, серійні маніяки нервово курять. Зобов'язана здати мандат", - висловилася колишній міністр юстиції Олена Лукаш.

Коментар Олени Лукаш на FacebookКоментар Олени Лукаш на Facebook

"Якість наших депутатів, як би це сказати, не те, щоб дуже низька, швидше її можна охарактеризувати як го...няне. Третьякова повинна добровільно здати мандат і на всі чотири сторони з ганьбою!" - написала журналіст Страна.юа Олеся Медведєва.

Коментар Олесі Медведєвої на FacebookКоментар Олесі Медведєвої на Facebook

Коментар Diana Butsko на FacebookКоментар Diana Butsko на Facebook

Коментар Sergii Kostezh на FacebookКоментар Sergii Kostezh на Facebook

Як повідомляли Українські Новини, депутата від "Слуги народу" Тетяну Третьякову спіймали на інтимному листування в залі парламенту. Під час сесійного засідання, вона листувалася в мессенджері про секс на "новому матраці".

Тим часом інші представники партії "Слуга народу" – голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія – обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої, назвавши її "бабою робочою".

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