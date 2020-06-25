Дитячі табори в Києві відкриються в серпні, якщо не продовжать карантин

Київ готовий відкрити 7 дитячих таборів з серпня в разі зняття карантинних обмежень, якщо захворюваність на коронавірус знизиться.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"На території Києва налічується 8 установ, розташованих в заміській зоні. За інформацією їх керівників, до подальшого відкриття готові 7 закладів, а саме: "Артек", "Хвиля", "Сокіл", "Антей", "Лідер", "Лісовий", "Пуща-Водиця", — сказано в ньому.

Зазначається, що з огляду на встановлення режиму надзвичайної ситуації в Києві та країні, прийнято рішення про перевірку зазначених закладів після надходження від Міністерства охорони здоров'я офіційних роз'яснень і тимчасових рекомендацій щодо функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також відповідних алгоритмів дій працівників цих установ після зняття карантинних обмежень.

Підкреслюється, що на період дії карантину, до 31 липня 2020 року, забороняється діяльність цих установ.

Як повідомляли Українські Новини, 16 червня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля вирішила не відкривати дитячі оздоровчі табори до 1 липня.

Президент України Володимир Зеленський попросив Кабінет Міністрів продумати правила відпочинку дітей в літніх таборах в умовах пандемії коронавірусу.