підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 червня 2020, четвер, 12:29 6
Суспільство 2020-06-25T13:45:03+03:00
Українські Новини
Дитячі табори в Києві відкриються в серпні, якщо не продовжать карантин

Дитячі табори в Києві відкриються в серпні, якщо не продовжать карантин

Кира Молчанова
Карантин, Пандемія, Covid-19, Карантин в Україні, карантин в Києві, Пандемія коронавірусу, дитячі табори
Намети. Фото: Pixabay
Намети. Фото: Pixabay

Київ готовий відкрити 7 дитячих таборів з серпня в разі зняття карантинних обмежень, якщо захворюваність на коронавірус знизиться.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"На території Києва налічується 8 установ, розташованих в заміській зоні. За інформацією їх керівників, до подальшого відкриття готові 7 закладів, а саме: "Артек", "Хвиля", "Сокіл", "Антей", "Лідер", "Лісовий", "Пуща-Водиця", — сказано в ньому.

Зазначається, що з огляду на встановлення режиму надзвичайної ситуації в Києві та країні, прийнято рішення про перевірку зазначених закладів після надходження від Міністерства охорони здоров'я офіційних роз'яснень і тимчасових рекомендацій щодо функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також відповідних алгоритмів дій працівників цих установ після зняття карантинних обмежень.

Підкреслюється, що на період дії карантину, до 31 липня 2020 року, забороняється діяльність цих установ.

Як повідомляли Українські Новини, 16 червня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля вирішила не відкривати дитячі оздоровчі табори до 1 липня.

Президент України Володимир Зеленський попросив Кабінет Міністрів продумати правила відпочинку дітей в літніх таборах в умовах пандемії коронавірусу.

Більше новин про: Карантин Пандемія Covid-19 Карантин в Україні карантин в Києві Пандемія коронавірусу дитячі табори

В Україні третій день поспіль зростає кількість но...
За добу хворих на коронавірус у Києві стало на 81 ...
Кількість хворих на коронавірус наступного тижня п...
ЗНО на карантині. Яких правил повинні дотримуватис...
Адвокатів і нотаріусів зобов'язали перевіряти гроші клієнтів
За добу хворих на коронавірус у Києві стало на 81 більше. Серед заражених — медики
Новини
У Київській області знижується кількість нових випадків зараження COVID-19 13:56
Галина Третьякова. Скріншот відео
У Соцмережах "крутять пальцем біля скроні" після слів Третьякової про "дітей низької якості" і вимагають здати мандат 13:52
Албанія, США, Ірландія і Сербія готові приймати українців без карантину 13:51
ОПЗЖ вимагає притягнути до кримінальної відповідальності нардепа Третьякову за висловлювання про "неякісних дітей" 13:50
88% учасників акції "Твоя енергонезалежність" на Миколаївщині залишили акційні кошти для подальших розрахунків 13:40 Прес-реліз
більше новин
У ЗМІ з'явився новий рейтинг кандидатів на пост мера 20:01
Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування 11:44
Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана 18:44
ПавелКуфтырев.
В Україні активно почали діяти "екорейдери", — ЗМІ 18:49
Міжнародний експрес перевізник "МДК Експрес" повідомив, що його робота паралізована незаконними діями Слобожанської митниці 11:41
більше новин
Україна 106-й день на карантині. Що дозволено 08:29
Паводок Фото: Івано-Франківська ОДА
В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини 20:32
За добу хворих на коронавірус у Києві стало на 81 більше. Серед заражених — медики 10:06
В Україні змінився графік робочого дня: скільки годин будуть працювати українці 05:59 Документ
Дощі продовжують заливати Карпати: в ДСНС розповіли, де очікують підтоплення 10:26
більше новин
Корнієнко вибачився перед депутатом Ради Аллахвердієвою за "корабельну сосну" і визнав, що відео – не монтаж
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok