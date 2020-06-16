Уряд вирішив не відкривати дитячі табори до 1 липня

Тоді як Кабмін виступає за підвищення штрафів за порушення маскового режиму, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля вирішила не відкривати дитячі оздоровчі табори до 1 липня, які планувалося відкрити на останньому етапі виходу з карантину.

Про це сказано в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

"Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні, яке відбулося сьогодні, 16 червня, під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, прийняла рішення про недоцільність відкриття дитячих оздоровчих таборів раніше 1 липня цього року", — сказано в ньому.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що незважаючи на необхідність оздоровити цього літа більш ніж 1,2 млн дітей, більшість з яких є представниками пільгових категорій населення, ситуація з COVID-19 залишається досить напруженою.

Також, з його слів, діти приїжджатимуть в дитячі табори з різних регіонів, у яких різна епідеміологічна ситуація.

Це може сприяти поширенню коронавірусу між регіонами України.

У повідомленні наголошується, що уряд не виключає прийняття рішення про відкриття таборів, починаючи з 1 липня, але не раніше.

Також, 22 червня стане додатковою датою, коли можна буде приймати рішення про можливе відкриття дитячих таборів.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сумнівається в доцільності відкриття дитячих таборів у 2020 році.