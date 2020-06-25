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25 червня 2020, четвер, 11:55 5
Lifestyle 2020-06-25T12:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні святкують День моряка. Красиві привітання в картинках

Сьогодні святкують День моряка. Красиві привітання в картинках

Ирина Николенко
привітання в картинках, Привітання, день моряка
День моряка. Фото: file.liga.net
День моряка. Фото: file.liga.net

Тоді як 28 червня українці будуть святкувати День Конституції, сьогодні у світі відзначають Всесвітній день моряка. Свято відзначається щорічно 25 червня, передають Українські Новини.

Рішення про запровадження Дня моряка прийняте у 2010 році. Держави-члени Міжнародної морської організації (ММО), що входять до ООН, підписали на конференції в Манілі резолюцію №19, в якій визначено день для святкування професійного свята мореплавців.

У резолюції сказано про важливість морської професії, адже моряки роблять великий внесок у розвиток міжнародної торгівлі і світової економіки.

Професійне свято присвячене морякам торгового флоту.

День моряка. Фото: depo.uaДень моряка. Фото: depo.ua

25 червня відзначають День моряка. Фото: ukr.media25 червня відзначають День моряка. Фото: ukr.media

Привітання в картинках. Фото: joy-pup.comПривітання в картинках. Фото: joy-pup.com

Всесвітній День моряка. Фото: joy-pup.comВсесвітній День моряка. Фото: joy-pup.com

Раніше Українські Новини повідомляли, до Дня Конституції у Києві проведуть урочистий захід з дотриманням протиепідемічних заходів біля пам'ятника гетьману Пилипу Орлику.

7 липня в Україні святкуватимуть Івана Купала. Українські Новини зробили підбірку основних традицій цього свята.

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