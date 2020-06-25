Чернишов вважає реструктуризацію боргів ЖКГ "замітанням проблеми під килим"

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов вважає, що реструктуризація заборгованості підприємств комунальної сфери за спожитий газ чи електроенергію є не так вирішенням цієї проблеми, як "замітанням її під килим".

Про це він повідомив у інтерв'ю Українським Новинам.

Міністр зазначив, що учасники реструктуризації розуміють, що за певний період часу, на який ця реструктуризація розрахована, у боржника не з'явиться додаткових коштів.

"Тому реструктуризація - це не тимчасове вирішення проблеми, а більше "замітання під килим". Нам потрібно комплексно перезавантажити систему, зробити капітальний ремонт. Капітальний ремонт без демонтажу неможливий. Треба демонтувати цю систему змінити принципи роботи, критерії оцінки, перелік послуг, підхід до тарифів, підхід до боргів", — прокоментував він.

З слів Чернишова, основною проблемою сфери житлово-комунального господарства є незбалансованість тарифів з їх ринковою вартістю і борги між учасниками цього ринку і борги споживачів.

"Чому цієї проблеми не існує в розвинених економіках? Тому що ЖКГ - це, перш за все, дуже класна індустрія. Є мільйони клієнтів, які кожен день готові купувати ці послуги і купують їх. З іншого боку є постачальники, виробники цих послуг. Саме так це і повинно працювати, коли перезавантажте систему. Поки ми вирішуємо існуючі проблеми, звичайно, є перехідні рішення", — прокоментував міністр проблему заборгованості підприємств ЖКГ.

Він вважає, що ринок житлово-комунальних послуг потрібно робити конкурентним.

Як повідомляли Українські Новини, у Верховній Раді зареєстрований законопроект № 3613, який передбачає обов'язкову реструктуризацію заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, яка буде накопичена за станом на 1 жовтня поточного року.

У карантин борги киян за комунальні послуги зросли і досягли майже 6 млн гривень.