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30 квітня 2020, четвер, 12:36 8
Суспільство 2020-04-30T12:55:55+03:00
Українські Новини
В карантин борги киян за комуналку стрімко зростають і досягли майже 6 млрд гривень

В карантин борги киян за комуналку стрімко зростають і досягли майже 6 млрд гривень

Анна Рудык
комунальні послуги, борги за комунальні послуги, Карантин в Україні, оплата комуналки
Комуналка
Комуналка

У Києві загальна заборгованість за комунальні послуги, пільги на оплату яких продовжили до кінця карантину, становить майже 6 млрд гривень. Про це сьогодні, 30 квітня, під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

Так, Кличко повідомив, що карантин вплинув на рівень розрахунків киян за комунальні послуги.

"На жаль, через обмежувальниі заходи, люди і підприємства зіткнулися з фінансовими проблемами. І це вплинуло також на рівень розрахунків за комунальні послуги. Сьогодні в Києві загальна заборгованість за комунальні послуги становить майже 6 млрд гривень. Це - дуже велика сума. Хочу зазначити, що тенденція до зменшення рівня оплати може привести до перебоїв із наданням комунальних послуг. Нагадаю, що термін дії знижки в 10 відсотків тепер продовжено до 30 числа кожного місяця", - наголосив мер столиці.

Він зазначив, що насамперед гроші, отримані від киян за послуги, що йдуть на закупівлю газу, реконструкцію застарілих теплотрас, які необхідно ремонтувати до початку нового опалювального сезону. А також на зарплату десятків тисяч тепловиків.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 14 квітня ззаборгованість киян за комуналку збільшилася до 2 млрд гривень.

Також коммнунальное підприємство "Київводоканал" заявляє, що недоплата за послуги водопостачання в Києві становить 25%.

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