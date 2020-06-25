МОЗ планує внести дексаметазон у протокол лікування коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я має намір внести в протокол лікування коронавірусної інфекції COVID-19 протизапальний препарат дексаметазон.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

Він зазначив, що 23 червня відбулося засідання робочої групи щодо оновлення стандартів надання допомоги при COVID-19, розширення протоколу лікування захворювання.

"Наприклад, такий препарат, як дексаметазон. Було прийнято рішення щодо внесення його в наш клінічний протокол", - повідомив Степанов.

Дексаметазон є синтетичним гормоном кори надниркових залоз, має протизапальну та імуносупресивну дію, а також впливає на енергетичний метаболізм, обмін глюкози.

Механізм дії препарату повністю не встановлений.

Дексаметазон використовують у невідкладних випадках при захворюваннях ендокринної системи (щитовидної залози, недостатність надниркових залоз, інше), ревматоїдних захворюваннях, захворюваннях шкіри, органів зору, дихальних шляхів, при паліативному лікуванні лейкемії.

Протипоказаний жінкам у період годування груддю.

При тривалому застосуванні можливі важкі побічні ефекти, зокрема, глаукома, катаракта, м'язова атрофія, уповільнення росту у дітей, набряк легенів, атрофія надниркових залоз.

Як повідомляли Українські Новини, експерти заявляють, що використання дексаметазону при лікуванні COVID-19 може викликати вбивчі побічні ефекти.

Також Міністерство охорони здоров'я не виключало гідроксихлорохін з протоколу лікування коронавірусу, в той час, як ПРАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ) перестала виробляти гідроксихлорохін через відсутність доказів того, що препарат допомагає при COVID-19.