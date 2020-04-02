МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19

В той час, як в Україні кількість заражених коронавірусом досягла 804 осіб, Міністерство охорони здоров'я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих коронавірусом COVID-19

Відповідний документ ініційований міністром охорони здоров'я Максимом Степановим та підготовлено за два дні його роботи на посаді глави відомства, повідомляє пресслужба МОЗ.

"Вже зараз всі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих. На жаль, від цього вірусу немає щеплення або ліків. Більш того, не застрахований ніхто, і захворіти може кожен. Але багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше України, вже мають ефективні напрацювання у боротьбі з хворобою, викликаною новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, заснований на досвіді цих країн", - заявив Максим Степанов.

Протокол призначений для всіх медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. Його мета - встановити чіткий алгоритм призначення та застосування лікарських засобів для лікування груп пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) при середньотяжкому, тяжкому і критичному її перебігу.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ назвав 20 причини летальних випадків від коронавіруса.

Тим часом, у світі кількість інфікованих коронавірусом наближається до мільйона.