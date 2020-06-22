На Донбасі бойовики 10 разів влаштовували провокації в неділю, поранено військового

Вчора, 21 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один військовий. Про це сказано в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що противник застосував проти наших воїнів заборонені для розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч з населеними пунктами Кримське, Залізне і Шуми агресор застосував міномети 120-го і 82-го калібру. Крім цього, противник застосував проти наших воїнів станкові протитанкові гранатомети.

Активізувався ворог і неподалік Новотошківського, застосувавши при цьому 82-х мм міномети.

А в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" загарбники три рази обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Авдіївки з мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, а також вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожої агресії один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. З початку поточної доби зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню. Російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" поблизу Хутора Вільний тричі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також міномети 120-го калібру противник застосував біля Новотошківського, Оріхового і Голубовського. Крім того, оборонні укріплення наших військовослужбовців неподалік Попасної ворог обстріляв з станкових протитанкових гранатометів. За поточну добу один український захисник отримав поранення", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 19 червня в зоні ООС відбулося загострення.

Раніше бойовики обстріляли житлові квартали поблизу Авдіївки.