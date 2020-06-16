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16 червня 2020, вівторок, 14:48 8
Силові структури 2020-06-16T16:15:02+03:00
Українські Новини
Обстріл житлових кварталів поблизу Авдіївки: поранено цивільну

Обстріл житлових кварталів поблизу Авдіївки: поранено цивільну

Елизавета Драбкина
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, обстріли на Донбасі, Цивільні жителі, Поранення мирних жителів
Обстріл житлових масивів близько Авдіївки Фото: штаб ООС
Обстріл житлових масивів близько Авдіївки Фото: штаб ООС

Бойовики обстріляли житлові квартали біля Авдіївки (Донецька область), поранено жінку.

Про це сказано в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.

"Вчора, 15 червня, ввечері озброєні формування Російської Федерації за напрямом селища Яковлівка здійснили обстріл житлових кварталів на околицях міста Авдіївка, в результаті якого було поранено цивільну жінку", — сказано в ньому.

Наголошується, що мінно-вибухової травми і сліпого осколкового поранення поперекового відділу спини місцева жителька зазнала у дворі власного домогосподарства близько 21:00.

Громадянку доставили в реанімаційне відділення Авдіївської центральної міської лікарні, їй була надана медична допомога.

Стан її здоров'я задовільний.

Також було виявлено пошкодження елементів прибудинкової території, зокрема шиферного огорожі домогосподарства.

Фото: штаб ООСФото: штаб ООС

Українською стороною Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування встановлено, що відстань і напрямок, звідки вівся обстріл, чітко вказують на причетність бойовиків до цього злочину.

Наголошується, що загарбники вчергове відкрито продемонстрували ігнорування "мінських домовленостей" і підтвердили своє цинічне і байдуже ставлення до життя і здоров'я мирних жителів Донбасу.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 7 раз обстріляли позиції Операції Об'єднаних сил (ООС) 15 червня, трьох українських військовослужбовців поранено, 1 травмовано.

 

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