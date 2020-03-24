Наприкінці 2019 в Україні зросла кількість безробітніх

Через коронавірус безробітними можуть стати до 25 мільйонів осіб, а у

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

"За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в 4-му кварталі 2019 склало 16,5 млн осіб, а у віці 15-70 років – 16,4 млн осіб", - йдеться в ньому.

Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становила по 1,6 млн осіб.

В 4-му кварталі 2019 рівень зайнятості населення від 15 років і старше становив 51,2%, а серед населення у віці 15-70 років - 57,7%.

Рівень безробіття серед робочої сили від 15 років і старше та у віці 15-70 років становив по 8,7%.

Як повідомляли Українські Новини, на 1 грудня 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 288,9 тис. безробітних.

Рівень безробіття ─ відношення кількості безробітних у віці 15 років і старше до робочої сили зазначеного віку або відповідної соціально-демографічної групи.

Зайняте населення ─ особи у віці 15 років і старше, які в обстежуваного тижня працювали хоча б 1 годину з метою отримання оплати або прибутку або тимчасово були відсутні на роботі.

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