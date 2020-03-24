підписатися на розсилку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
24 березня 2020, вівторок, 17:23 10
Економіка 2020-03-24T18:45:03+02:00
Українські Новини
Наприкінці 2019 в Україні зросла кількість безробітніх

Наприкінці 2019 в Україні зросла кількість безробітніх

Таня Войтюк
Україна, рівень безробіття, безробіття, Держстат
В Україні безробіття склала 8,7% в 2019. Фото: freepik
В Україні безробіття склала 8,7% в 2019. Фото: freepik

Через коронавірус безробітними можуть стати до 25 мільйонів осіб, а у жовтні-грудні 2019 року рівень безробіття в Україні склав 8,7%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

"За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в 4-му кварталі 2019 склало 16,5 млн осіб, а у віці 15-70 років – 16,4 млн осіб", - йдеться в ньому.

Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становила по 1,6 млн осіб.

В 4-му кварталі 2019 рівень зайнятості населення від 15 років і старше становив 51,2%, а серед населення у віці 15-70 років - 57,7%.

Рівень безробіття серед робочої сили від 15 років і старше та у віці 15-70 років становив по 8,7%.

Як повідомляли Українські Новини, на 1 грудня 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 288,9 тис. безробітних.

Рівень безробіття ─ відношення кількості безробітних у віці 15 років і старше до робочої сили зазначеного віку або відповідної соціально-демографічної групи.

Зайняте населення ─ особи у віці 15 років і старше, які в обстежуваного тижня працювали хоча б 1 годину з метою отримання оплати або прибутку або тимчасово були відсутні на роботі.

Тим часом експерты розповіли, як світова криза позначиться на Україні і що буде з економікою в найближчому майбутньому.

Більше новин про: Україна рівень безробіття безробіття Держстат

За рахунок пенсії в Україні знизився рівень безроб...
У січні від грипу та пневмонії померло більше 600 ...
Рівень безробіття в Україні різко почав зростати: ...
Китай передасть Україні до 23 березня 10,4 млн тес...
В Україні вже 97 хворих на коронавірус: карта розповсюдження
Що таке ШВЛ і чи забезпечена ними Україна: МОЗ назвав кількість апаратів
Новини
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
"Фармак" вважає необхідним сприяння держави при експорті фармпродукції 19:07
У Києві заборонили продавати каву на винос, алкоголь на розлив і шаурму 19:00
Wizz Air призупинила польоти з Києва і компенсує 120% вартості квитків 18:49
Капіталізація АТ "Фармак" оцінюється в $850 млн - 1 млрд, - голова наглядової ради Жебровська 18:27
більше новин
23 березня кількість хворих коронавірусом збільшилася на 10 осіб до 83 00:00
У МОЗ спалах коронавіруса в Україні вважають неминучим 23:55
В Україні щодня виробляють півмільйона медичних масок: проте в аптеках їх немає 23:41
Гривня переступила психологічну позначку в 28 грн/долар: курс валют на сьогодні 05:30
В Україні вже випробують перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавіруса, - МОЗ 00:06
більше новин
В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу 21:32 Інфографіка
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня 08:44
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР" 16:47
Кличко не знає, коли навчання в школах і університетах можна буде відновити 13:03
Прес-центр ІА "Українські Новини" працює! 14:32
більше новин
Наприкінці 2019 в Україні зросла кількість безробітніх
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok