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16 червня 2020, вівторок, 05:45 6
Фінанси 2020-06-16T06:15:02+03:00
Українські Новини
Як отримати допомогу ФОПам із часткового безробіття: перелік документів та інструкція

Як отримати допомогу ФОПам із часткового безробіття: перелік документів та інструкція

Ирина Николенко
Карантин, ФОП, Допомога, допомога ФОП
Допомога ФОПам по безробіттю. Фото: slovoidilo.ua
Допомога ФОПам по безробіттю. Фото: slovoidilo.ua

Державна служба зайнятості презентувала покрокову інструкцію як фізичним особам-підприємцям (ФОП) без найманих працівників отримати допомогу із часткового безробіття в той час, як Кабмін виділив Фонду соцстрахування 3 млрд гривень на допомогу із безробіття. Про це повідомляє пресслужба відомства, передають Українські Новини.

Щоб фізичні особи-підприємці отримали допомогу із часткового безробіття, потрібно зробити кілька кроків.

Звернутися в Центр зайнятості за місцем сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ІВ) протягом 90 днів з моменту зупинення або скорочення діяльності.

Необхідні документи:

  • заяву на отримання допомоги у довільній формі;
  • копію наказу з датою зупинення/скорочення діяльності;
  • довідку про сплату ЄВ за останні 6 місяців. Не потрібно звертатися в Державну податкову службу, довідку готує сам підприємець на підставі офіційних звітних даних, які подаються до Пенсійного фонду України;
  • відомості про себе.

Приклад відомостей про себе. Скріншот Державний центр зайнятостіПриклад відомостей про себе. Скріншот Державний центр зайнятості

Пакет документів необхідно подати до центру зайнятості у зручний спосіб – або поштою, або через скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості.

Протягом трьох робочих днів фахівці центру зайнятості будуть перевіряти документи. "Якщо є помилки або неточності, фахівці повідомлять вам про це. Ви будете мати 5 днів, щоб подати новий або оновлений пакет документів", – йдеться в повідомленні.

Однак, рішення про надання допомоги приймають обласні центри зайнятості або Київський міський центр зайнятості.

Після того, як центр зайнятості отримує кошти на свій рахунок, їх перерахують фізичній особі-підприємцю.

Також в центрі зайнятості нагадують, що допомога із часткового безробіття не оподатковується.

"Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та із розрахунку двох третин від бази нарахування ЄВ, але не більше мінімальної заробітної плати (4723 грн) на  місяць. Допомога надається на період зупинення/скорочення діяльності та протягом 30 календарних днів після завершення карантину", – йдеться в повідомленні.

Станом на 12 червня представники малого і середнього бізнесу вже подали до центрів зайнятості понад 21 тис. актів документів для отримання допомоги із часткового безробіття, також прийнято 12,8 тис. позитивних рішень про надання коштів для покриття витрат на заробітну плату 121,8 тис. працівникам, у яких було скорочено робочий час.

Раніше Українські Новини повідомляли, у квітні цього року припинили роботу 13,3 тис. фізичних осіб-підприємців.

 

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