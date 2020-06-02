Глава Нацполіції Клименко в квітні отримав в 2,5 рази менше, ніж у березні

Голова Національної поліції Ігоря Клименка у квітні разом із зарплатою отримав ще надбавки на кілька десятків тисяч гривень, його зарплата за квітень склала 46 300 гривень після того, як за березень він отримав 121 435 гривень.

Про це йдеться у відповіді Нацполиции на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Клименко станови 40 000 гривень, оклад за спеціальне звання - 2 600 гривень, надбавка за стаж служби - 21 300 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць - 8 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 8 000 гривень, надбавка за специфічні умови служби - 41 535 гривень.

Гранична сума при цьому, згідно із законом, становила 75 134 гривні.

Зарплата Клименка

Як повідомляли Українські Новини, зарплата глави Нацполіції за грудень становила 164,4 тис. гривень.

Раніше Кабінет Міністрів запропонував до кінця 2020 року скоротити наполовину зарплату чиновникам, які одержують більш як 47 тис. гривень, та зменшити на 30% зарплату і винагороду керівникам і членам спостережних рад держпідприємств і держкомпаній.