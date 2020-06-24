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24 червня 2020, середа, 15:30 19
Президент 2020-06-24T17:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський вийшов до шахтарів, які страйкували, попри самоізоляцію через коронавірус у дружини

Зеленський вийшов до шахтарів, які страйкували, попри самоізоляцію через коронавірус у дружини

Ирина Николенко
Володимир Зеленський, протест шахтарів, шахтарі, Коронавірус, порушення самоізоляції

В той час, як президент Володимир Зеленський обмежив коло спідкування і відмовився від особистих зустрічей через виявлений коронавірус у дружини, сьогодні він вийшов до шахтарів з Львівської області, які вже мітингують на Банковій біля Офісу президента уже кілька днів. Вони вимагають вирішити проблему з невиплатою зарплати, передають Українські Новини.

Відео опублікував депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук на своїй страниеце в Facebook.

Зеленський пообіцяв мітингувальникам вирішити питання із заборгованістю із зарплати, яку не виплачують протягом 4 місяців, за кілька днів.

"Я вам обіцяю – ми все зробимо. Дайте мені пару днів. Я зараз розберуся з "Центренерго", чому вони не виплачують гроші. Їдьте додому до своїх родин, я розберуся", – повідомив Зеленський.

Раніше Українські Новини повідомляли, що у першій леді Олени Зеленської виявили коронавірус, вона перебуває на стаціонарному лікуванні в лікарні з пневмонією середнього ступеня тяжкості.

Володимир Зеленський готовий заплатити штраф за порушення карантину під час візиту до Хмельницького незалежно від того, яке рішення прийме суд.

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