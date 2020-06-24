Різкі перепади температур, дощі з градом та шквали. Прогноз погоди на 25 червня

У четвер, 25 червня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів, в той час, як на Заході України негода призвела до серйозних наслідків.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, лише вночі в Хмельницькій області, а вдень у Волинській і Рівненській областях без істотних опадів; вдень місцями грози, подекуди град, вітер східний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +22...+27 градусів, в Івано-Франківській області +20...+25 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Сваляві невеликий дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без істотних опадів, тільки в Одеській області місцями короткочасний дощ, гроза, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Криму мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.

24 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +24 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, 24-25 червня внаслідок значних і сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводку з підйомами рівнів води.

Тим часом в Івано-Франківській області через негоди загинули три людини.