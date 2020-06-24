підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 червня 2020, середа, 21:00 6
Суспільство 2020-06-24T21:30:02+03:00
Українські Новини
Різкі перепади температур, дощі з градом та шквали. Прогноз погоди на 25 червня

Різкі перепади температур, дощі з градом та шквали. Прогноз погоди на 25 червня

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, Укргідрометцентр
Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

У четвер, 25 червня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів, в той час, як на Заході України негода призвела до серйозних наслідків.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, лише вночі в Хмельницькій області, а вдень у Волинській і Рівненській областях без істотних опадів; вдень місцями грози, подекуди град, вітер східний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +22...+27 градусів, в Івано-Франківській області +20...+25 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Сваляві невеликий дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без істотних опадів, тільки в Одеській області місцями короткочасний дощ, гроза, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Криму мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.

24 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +24 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, 24-25 червня внаслідок значних і сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводку з підйомами рівнів води.

Тим часом в Івано-Франківській області через негоди загинули три людини.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні Укргідрометцентр

Сильні дощі з грозами та шквали. Українців поперед...
Сильні дощі, затоплення та шквали. Рятувальники по...
В Україну йде циклон з погодним "атракціоном": син...
Різке похолодання з дощами: синоптик розповіла про...
Івано-Франківська область виділила 1 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди
Київ і 13 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину
Новини
Чернівці очікують піку паводку на річці Прут 21:57
Через повені на заході України посилки і пенсії можуть доставляти із затримкою 21:42
Різкі перепади температур, дощі з градом та шквали. Прогноз погоди на 25 червня 21:00
НАБУ засекретив інформацію у справі про втручання Байдена в діяльність Шокіна 20:46
Галина Третьякова. Скріншот відео
Депутат "Слуги народу" Третьякова похвалила практику стерилізації жінок 20:35
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
У ЗМІ з'явився новий рейтинг кандидатів на пост мера 20:01
Андрій Карауш
В Рівному немає небезпеки від води, - директор "Рівнеоблводоканалу" Андрій Карауш 12:30
Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування 11:44
Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана 18:44
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
"Укрнафта" втратила 1,3 млрд гривень на продажу нафти Коломойському вдвічі дешевше світових цін, - Куюн 11:39
Після скандалу ЦВК зменшила вп'ятеро зарплати членам комісії, але не всім 13:15 Документ
Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС
Негода підтопила оселі та дороги. Поліція побоюється мародерства 11:45
Паводок Фото: Івано-Франківська ОДА
В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини 20:32
більше новин
В Івано-Франківській області затопило лікарню з хворими на коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok