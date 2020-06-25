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25 червня 2020, четвер, 06:30 7 Документ
Кабмін 2020-06-25T07:15:02+03:00
Українські Новини
Федоров в травні крім окладу отримав 33 тис. гривень допомоги з тимчасової непрацездатності

Федоров в травні крім окладу отримав 33 тис. гривень допомоги з тимчасової непрацездатності

Анна Рудык
Зарплати міністрів, Михайло Федоров, Міністерство цифрової транформації
Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

Заробітна плата віцепрем'єр-міністра, міністра цифровий трансформації Михайла Федорова за травень становила 82 тис. гривень в той час, як Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно йому, Федорову за травень була нарахована заробітна плата у розмірі 81 940 гривень.

Посадовий оклад склав 56 100 гривень, перерахунок зарплати за березень-квітень - 1 394 гривні, а також йому було виплачено допомогу з тимчасової непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування в розмірі 33 316 гривень.

Однак, згідно обмеження за розміром зарплати чиновників законом "Про державний бюджет України на 2020 рік" від посадового окладу було відраховано 8 870 гривень.

Сума утриманих податків становила 9 481 гривень.

Фактична сума коштів, отримана віцепрем'єром, становила 72 458 гривень.

Зарплата Михайла Федорова. Відповідь Міністерства цифровий трансформаціїЗарплата Михайла Федорова. Відповідь Міністерства цифровий трансформації

Як повідомляли Українські Новини, Федорова призначили координатором захисту дітей від сексуальної експлуатації та насильства в інтернеті.

Також віцепрем'єр-міністр з питань цифровий трансформації Михайло Федоров задекларував 4,951 млн гривень доходів за 2019 рік.

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