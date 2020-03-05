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05 березня 2020, четвер, 17:21 7
Кабмін 2020-03-05T18:00:02+02:00
Українські Новини
Квартира, 5 млн гривень і дружина з 350 тис. доларів: Федоров задекларував доходи за 2019

Квартира, 5 млн гривень і дружина з 350 тис. доларів: Федоров задекларував доходи за 2019

Таня Войтюк
Приватбанк, Федоров, декларація про доходи, декларація, Михайло Федоров
Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

Після зміни складу Кабміну віце-прем'єр-міністр з питань цифровий трансформації Михайло Федоров задекларував 4,951 млн гривень доходів за 2019 рік.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Зарплата Федорова в господарсько-фінансовому департаменті секретаріату Кабінету Міністрів становила 222,6 тис. гривень, гонорари - 3,8 тис. гривень, дивіденди від ТОВ "СММСТУДІО" - 35 тис. гривень.

Його дохід від підприємницької діяльності становить 4,6 млн гривень. Дружина Анастасія отримала 11 тис. гривень допомоги при народженні дитини. У власності Федорова будинок у Запорізькій області площею 44,8 кв. м.

Також він володіє квартирою в Києві площею 74,5 кв. м. вартістю 2,2 млн гривень. Федоров задекларував 2,2 млн гривень за оренду квартири в Києві площею 75 кв. м. У червні 2019 року Федоров купив нерухомість вартістю 1,1 млн гривень.

Він витратив 5 млн гривень на купівлю нематеріальних активів: торговельних марок "СММСТУДІО" і "Некстедо".

Віцепрем'єр задекларував 1,8 тис. гривень доходу від відчуження корпоративних прав ТОВ "5 служба", 165 тис. гривень від "Стадімір", 2 тис. гривень від "СММСТУДІО".

Він також задекларував 200 тис. доларів готівки, а його дружина - 350 тис. доларів готівки. У декларації він указав 404 тис. гривень, 6 тис. доларів, 3 тис. євро і 70 рублів на рахунку в "Приватбанку", 61 тис. гривень-в "Універсал банку". Його дружина вказала 36,3 тис. гривень на рахунку в "Приватбанку".

Як повідомляли Українські Новини, 4 лютого Верховна рада перепризначила віце-прем'єр-міністром з питань цифровий трансформації колишнього радника Президента Володимира Зеленського Федорова.

Нагадаємо, Федоров заробив у листопаді в 2 рази більше місячного окладу.

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