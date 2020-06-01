Федорова призначили координатором захисту дітей від сексуальної експлуатації та насильства в інтернеті

Кабінет Міністрів у День захисту дітей призначив віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова координатором захисту дітей від сексуальної експлуатації та насильства в інтернеті.

Про це сказано в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

"Уряд у Міжнародний день захисту дітей призначив Федорова координатором діяльності, пов'язаної з припиненням сексуальної експлуатації та насильства щодо дітей в мережі Інтернет в Україні", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, щодня у світі з'являється 1 млн нових користувачів інтернету.

Зазначено, що третина всіх користувачів мережі - діти.

В Україні 92% дітей віком до 12 років кожного дня по кілька годин проводять в інтернеті.

"Нам важливо захистити наших дітей не тільки від фізичних ризиків, а також і онлайн. З розвитком технологій зловмисники можуть заволодіти довірою дітей. Цьому треба протистояти, і ми вже розробляємо відповідні алгоритми", - сказав Федоров.

У повідомленні наголошується, що восени минулого року офісом Уповноваженого Президента з прав дитини у співпраці з Міжнародним союзом електрозв'язку проводилося онлайн-дослідження, в якому взяли участь 12 тис. дітей і батьків.

"...Кожна третя дитина в Україні готова зустрітися з онлайн-другом в реальному житті... Лише 15% українських батьків знають що робити, якщо ви зіткнулися з проблемою в інтернеті", - додано в повідомленні.

Серед заходів міністерства цифрової трансформації для підвищення захисту дітей в інтернеті - створення освітнього серіалу "Безпека дітей в інтернеті", заплановано запуск школи волонтерів, який вчить дітей безпечної поведінки в інтернеті.

Зазначено, що була проведена в парламенті виставка реальних скрінів з листування дорослих з дітьми-жертвами сексуального насильства в інтернеті, щоб привернути увагу народних депутатів до наявних законодавчих проблем у питанні захисту дітей в інтернеті.

Як повідомляли Українські Новини, через карантин в Європі посилилися домагання до дітей в соціальних мережах. Крім того, у січні поточного року в Україні набрав чинностізакон про ведення реєстру педофілів.