Кулеба задекларував 2,3 млн гривень компенсації від МЗС за довготермінове відрядження

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який 29 травня їде в Будапешт, щоб налагодити угорсько-українські відносини, задекларував за 2019 рік 490 тис. гривень зарплати і 2,3 млн гривень компенсації, що виплачується працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Так, міністр задекларував 2 297 472 гривень компенсаційної виплати в іноземній валюті, що виплачується відповідно до закону працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження.

Також, Кулеба задекларував 489 960 гривень заробітної плати у міністерстві.

Крім того, в декларацію внесено дохід дружини - 723 786 гривень від громадської організації "Місто-Сад", власником якої вона є.

Міністр володіє двома квартирами в Києві площею 52,9 кв. м і 125,7 кв. м.

Крім цього, у нього є 32 тис. євро готівкою і 116,3 тис. гривень на банківських рахунках.

При цьому автомобіль Peugeout 206 СС (був придбаний в 2017 році за 112 680 гривень), який міністр вказував у декларації, яку подавав у березні як кандидат на посаду міністра закордонних справ, в декларації за 2019 рік не значиться.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Дмитро Кулеба вже вказував у декларації дві квартири в Києві та 32 тис. євро за 2019.

4 березня Верховна Рада призначила міністром закордонних справ Дмитра Кулебу.