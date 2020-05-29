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29 травня 2020, пʼятниця, 15:01 11
Кабмін 2020-05-29T15:45:02+03:00
Українські Новини
Кулеба задекларував 2,3 млн гривень компенсації від МЗС за довготермінове відрядження

Кулеба задекларував 2,3 млн гривень компенсації від МЗС за довготермінове відрядження

Елена Новикова
електронне декларування, декларація про доходи, МЗС України, Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який 29 травня їде в Будапешт, щоб налагодити угорсько-українські відносини, задекларував за 2019 рік 490 тис. гривень зарплати і 2,3 млн гривень компенсації, що виплачується працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Так, міністр задекларував 2 297 472 гривень компенсаційної виплати в іноземній валюті, що виплачується відповідно до закону працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження.

Також, Кулеба задекларував 489 960 гривень заробітної плати у міністерстві.

Крім того, в декларацію внесено дохід дружини - 723 786 гривень від громадської організації "Місто-Сад", власником якої вона є.

Міністр володіє двома квартирами в Києві площею 52,9 кв. м і 125,7 кв. м.

Крім цього, у нього є 32 тис. євро готівкою і 116,3 тис. гривень на банківських рахунках.

При цьому автомобіль Peugeout 206 СС (був придбаний в 2017 році за 112 680 гривень), який міністр вказував у декларації, яку подавав у березні як кандидат на посаду міністра закордонних справ, в декларації за 2019 рік не значиться.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Дмитро Кулеба вже вказував у декларації дві квартири в Києві та 32 тис. євро за 2019.

4 березня Верховна Рада призначила міністром закордонних справ Дмитра Кулебу.

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