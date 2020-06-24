Трамп лаявся, говорячи про Україну і звинувачував її в атаках на себе, — Болтон

Колишній радник Президента США з національної безпеки Джон Болтон заявляє, що Президент США Дональд Трамп нецензурно висловлювався, говорячи про Україну, і звинувачував її в атаці на себе.

Про це Болтон написав у своїх мемуарах, передають Українські Новини.

Болтон розповідає зі слів свого заступника Чарльза Купермана, що 23 травня Трамп у Вашингтоні спілкувався з членами делегації США, які були присутні на інавгурації Володимира Зеленського, міністром енергетики Ріком Перрі, послом США в ЄС Гордоном Сондлендом, спецпредставником Куртом Волкером і сенатором Роном Джонсоном.

І дуже різко, лаючись, заявляв, що не хоче мати з Україною нічого спільного.

"Я не хочу мати (нецезурно) нічого спільного з Україною. Вони, (нецензурно) атакували мене. Я не зрозумію, чому. Запитайте Джо ді Дженову (колишній федеральний прокурор США, зараз – приватний адвокат, що представляє в тому числі і інтереси Дмитра Фірташа - ред.), він знає все про це. Вони намагалися принизити мене. Вони корумповані. Я (нецензурно) – не з ними", — сказав Трамп, згідно мемуарів Болтона.

Як нецензурну лексики Трамп, як зазначається в мемуарах, вживав слово "f*ck" і його граматичні похідні.

Волкер спробував захистити Україну і сказати щось позитивне, але Трамп нецензурно обірвав його, сказавши, що йому, м'яко кажучи, все одно.

Перрі зазначив, що США не можуть дозволити Україні перетвориться на failed state (держава, що не відбулася), на що Трамп сказав: "поговоріть з Руді і Джо", маючи у вигляді адвокатів Руді Джуліані і Джо ді Дженову.

Він вимагав, щоб був знайдений сервер, через який велися атаки під час президентської компанії і який, на думку Трампа, перебував у Києві.

У мемуарах Болтон пише, що Трамп був ображений на Україну через те, що її провідні політики симпатизували Хілларі Клінтон і вірив, що вони заподіяли йому багато неприємностей.

Також Трамп, з слів Болтона, неодноразово засмучувався, що українське питання в цілому і зокрема захоплення Росією українських військових кораблів в Керченській протоці восени 2018 заважали йому досягти угоди з Володимиром Путіним.

Болтон також переказує розмову Трампа і Зеленського від 25 липня 2019 року, запис якої спричинив величезний скандал в США, але не додає нічого нового до цього питання.

У 2016 році під час виборчої кампанії в США тодішній депутат Верховної Ради Сергій Лещенко заявив, що глава виборчого штабу Трампа Пол Манафорт в минулому отримав 12,7 млн доларів з "чорної каси" Партії регіонів і не сплатив з них податки у США.

У результаті Манафорт змушений був покинути штаб Трампа і потім був засуджений до кількох років тюремного ув'язнення за податкове та банківське шахрайство.

Як повідомляли Українські Новини, з слів колишнього військового радника, Трамп намагався використати Україну в своїх політичних інтересах.

Крім того, він заявив, що Порошенко просив американців ввести санкції проти Коломойського.