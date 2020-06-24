підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Америка
  • Трамп лаявся, говорячи про Україну і звинувачував її в атаках на себе, — Болтон
24 червня 2020, середа, 14:14 6
Америка 2020-06-24T14:31:21+03:00
Українські Новини
Трамп лаявся, говорячи про Україну і звинувачував її в атаках на себе, — Болтон

Трамп лаявся, говорячи про Україну і звинувачував її в атаках на себе, — Болтон

Ольга Фандорина
США, Дональд Трамп, Джон Болтон, Мемуари Болтона
Джон Болтон. Фото: Вікіпедія
Джон Болтон. Фото: Вікіпедія

Колишній радник Президента США з національної безпеки Джон Болтон заявляє, що Президент США Дональд Трамп нецензурно висловлювався, говорячи про Україну, і звинувачував її в атаці на себе.

Про це Болтон написав у своїх мемуарах, передають Українські Новини.

Болтон розповідає зі слів свого заступника Чарльза Купермана, що 23 травня Трамп у Вашингтоні спілкувався з членами делегації США, які були присутні на інавгурації Володимира Зеленського, міністром енергетики Ріком Перрі, послом США в ЄС Гордоном Сондлендом, спецпредставником Куртом Волкером і сенатором Роном Джонсоном.

І дуже різко, лаючись, заявляв, що не хоче мати з Україною нічого спільного.

"Я не хочу мати (нецезурно) нічого спільного з Україною. Вони, (нецензурно) атакували мене. Я не зрозумію, чому. Запитайте Джо ді Дженову (колишній федеральний прокурор США, зараз – приватний адвокат, що представляє в тому числі і інтереси Дмитра Фірташа - ред.), він знає все про це. Вони намагалися принизити мене. Вони корумповані. Я (нецензурно) – не з ними", — сказав Трамп, згідно мемуарів Болтона.

Як нецензурну лексики Трамп, як зазначається в мемуарах, вживав слово "f*ck" і його граматичні похідні.

Волкер спробував захистити Україну і сказати щось позитивне, але Трамп нецензурно обірвав його, сказавши, що йому, м'яко кажучи, все одно.

Перрі зазначив, що США не можуть дозволити Україні перетвориться на failed state (держава, що не відбулася), на що Трамп сказав: "поговоріть з Руді і Джо", маючи у вигляді адвокатів Руді Джуліані і Джо ді Дженову.

Він вимагав, щоб був знайдений сервер, через який велися атаки під час президентської компанії і який, на думку Трампа, перебував у Києві.

У мемуарах Болтон пише, що Трамп був ображений на Україну через те, що її провідні політики симпатизували Хілларі Клінтон і вірив, що вони заподіяли йому багато неприємностей.

Також Трамп, з слів Болтона, неодноразово засмучувався, що українське питання в цілому і зокрема захоплення Росією українських військових кораблів в Керченській протоці восени 2018 заважали йому досягти угоди з Володимиром Путіним.

Болтон також переказує розмову Трампа і Зеленського від 25 липня 2019 року, запис якої спричинив величезний скандал в США, але не додає нічого нового до цього питання.

У 2016 році під час виборчої кампанії в США тодішній депутат Верховної Ради Сергій Лещенко заявив, що глава виборчого штабу Трампа Пол Манафорт в минулому отримав 12,7 млн доларів з "чорної каси" Партії регіонів і не сплатив з них податки у США.

У результаті Манафорт змушений був покинути штаб Трампа і потім був засуджений до кількох років тюремного ув'язнення за податкове та банківське шахрайство.

Як повідомляли Українські Новини, з слів колишнього військового радника, Трамп намагався використати Україну в своїх політичних інтересах.

Крім того, він заявив, що Порошенко просив американців ввести санкції проти Коломойського.

 

Більше новин про: США Дональд Трамп Джон Болтон Мемуари Болтона

Київ запроваджує нові пом'якшення карантину: запрацюють ресторани, кафе, кінотеатри і басейни
У Києві різко збільшилася захворюваність на коронавірус за добу
Новини
Трамп лаявся, говорячи про Україну і звинувачував її в атаках на себе, — Болтон 14:14
Переплутали кишені: у Порошенка переконали Болтона, що багатомільйонні держбюджетні програми – меценатство дружини українського президента 14:05
Корнієнко та Арахамія заявляють, що відео їх розмови про Аллахвердієву змонтоване 13:57
"Фармак" інвестував в екологічні проєкти понад 55 млн гривень за останні 5 років 13:56
Дорога в Рахівському районі. Фото: zk.dsns.gov.ua
У Закарпатській області паводок затопив домівки і зруйнував дороги: фото і відео наслідків 13:48
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
У ЗМІ з'явився новий рейтинг кандидатів на пост мера 20:01
Андрій Карауш
В Рівному немає небезпеки від води, - директор "Рівнеоблводоканалу" Андрій Карауш 12:30
Печерський районний суд відмовив у знятті арешту з суднобудівного заводу "Океан". Що це означає для підприємства? 21:55
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Паводок Фото: Івано-Франківська ОДА
В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини 20:32
Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС
Негода підтопила оселі та дороги. Поліція побоюється мародерства 11:45
Річка Прут. Фото: Вікіпедія
У Чернівцях людей попередили про можливу евакуацію через критичне підняття рівня води в річці Прут 16:38
В Україні змінився графік робочого дня: скільки годин будуть працювати українці 05:59 Документ
більше новин
Негода в Івано-Франківській області: річка змила дорогу на Буковель
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok