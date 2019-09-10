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10 вересня 2019, вівторок, 22:52 16
Світ 2019-09-11T02:45:02+03:00
Українські Новини
Трамп звільнив свого радника з нацбезпеки Болтона

Трамп звільнив свого радника з нацбезпеки Болтона

Джон Болтон. Фото: president.gov.ua
Джон Болтон. Фото: president.gov.ua

Президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона. Про це американський лідер повідомив у вівторок, 10 вересня, в соціальній мережі Twitter, пише DW.

За його словами, причиною цього звільнення стали "сильні" розбіжності в поглядах між ним та Болтоном. Трамп також наголосив, що "напередодні ввечері поінформував Джона Болтона про те, що його послуги в Білому домі більше не потрібні".

Заяву про відставку Болтон написав зранку 10 вересня, додав американський президент.

Натомість сам звільнений радник Трампа надав зовсім іншу інформацію про перебіг подій навколо його відставки.

У своєму дописі в Twitter Болтон написав, що сам виступив з ініціативою скласти з себе повноваження радника з нацбезпеки й поінформував про це Трампа ввечері напередодні. Той відповів: "Поговоримо про це завтра".

Нагадаємо, Джон Болтон вважався "яструбом" у оточенні Трампа. На посаду радника з нацбезпеки його призначили весною 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Джон Болтон назвав обрання Президентом Володимира Зеленського можливістю для досягнення миру на Донбасі.

Після чого Болтон відвідав Україну.

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