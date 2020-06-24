Порошенко просив американців ввести санкції проти Коломойського, – Болтон

Колишній президент України Петро Порошенко просив американців ввести санкції проти Ігоря Коломойського. Про це написав у своїх мемуарах колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон "Кімната, де все сталося: мемуари з Білого дому", переклад яких наводить radiolemberg.

Як написано в книзі Болтона, це відбулося під час святкування Дня незалежності в 2018 році в Києві, коли він прилетів туди з Женеви. Після зустрічі в Маріїнському палаці в присутності глави МЗС Павла Клімкіна Порошенко відвів Болтона в іншу кімнату для зустрічі віч-на-віч, де попросив США підтримати його передвиборчу кампанію.

"Але чого Порошенко насправді хотів, так це санкцій проти Ігоря Коломойського, українського олігарха, який підтримував Юлію Тимошенко, яка була, у всякому разі, на той момент, головним суперником Порошенка на виборах 2019 року. Хоча це і не спливло в бесіді, Коломойський підтримував Зеленського, який тоді лідирував в опитуваннях, але його не сприймали всерйоз, тому що він, як не крути, був просто актором (для американських читачів це жарт. Рональд Рейган, один з найбільших американських президентів, теж був актором - Ред.). Я сказав Порошенку: якщо у нього є свідчення проти Коломойського, йому потрібно вислати їх в Міністерство юстиції", — згадує Болтон.

Як повідомляли Українські Новини, Болтон у своїх мемуарах заявив, що Трамп заморозив військову допомогу Україні з особистої вигоди.