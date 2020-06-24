підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 червня 2020, середа, 10:36 15
Зовнішня політика 2020-06-24T12:15:02+03:00
Українські Новини
Порошенко просив американців ввести санкції проти Коломойського, – Болтон

Порошенко просив американців ввести санкції проти Коломойського, – Болтон

Елизавета Кесельман
США, Джон Болтон, Ігор Коломойський, Петро Порошенко
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Колишній президент України Петро Порошенко просив американців ввести санкції проти Ігоря Коломойського. Про це написав у своїх мемуарах колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон "Кімната, де все сталося: мемуари з Білого дому", переклад яких наводить radiolemberg.

Як написано в книзі Болтона, це відбулося під час святкування Дня незалежності в 2018 році в Києві, коли він прилетів туди з Женеви. Після зустрічі в Маріїнському палаці в присутності глави МЗС Павла Клімкіна Порошенко відвів Болтона в іншу кімнату для зустрічі віч-на-віч, де попросив США підтримати його передвиборчу кампанію.

"Але чого Порошенко насправді хотів, так це санкцій проти Ігоря Коломойського, українського олігарха, який підтримував Юлію Тимошенко, яка була, у всякому разі, на той момент, головним суперником Порошенка на виборах 2019 року. Хоча це і не спливло в бесіді, Коломойський підтримував Зеленського, який тоді лідирував в опитуваннях, але його не сприймали всерйоз, тому що він, як не крути, був просто актором (для американських читачів це жарт. Рональд Рейган, один з найбільших американських президентів, теж був актором - Ред.). Я сказав Порошенку: якщо у нього є свідчення проти Коломойського, йому потрібно вислати їх в Міністерство юстиції", — згадує Болтон.

Як повідомляли Українські Новини, Болтон у своїх мемуарах заявив, що Трамп заморозив військову допомогу Україні з особистої вигоди.

Більше новин про: США Джон Болтон Ігор Коломойський Петро Порошенко

Збройні сили отримали 1-у партію ракетних комплекс...
"Укрнафта" спростовує звинувачення в продажі нафти...
Байден просив у Порошенка не дати Гройсману звільн...
Трамп заморозив військову допомогу Україні для осо...
Захворюваність на коронавірус рекордно зросла, а смертність почала падати. Дані на 24 червня
Негода в Івано-Франківській області: річка змила дорогу на Буковель
Новини
Після падіння рубль "завмер". Курс російської нацвалюти на 24 червня 12:00
Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування 11:44
Міжнародний експрес перевізник "МДК Експрес" повідомив, що його робота паралізована незаконними діями Слобожанської митниці 11:41
Якщо б Україна у 2008 році отримала перспективу членства в НАТО, Росія б не зважилася на військову агресію , – Болтон 11:31
Паводок на Закарпатті. Фото: facebook.com/MVS
Повені на заході України: куди не варто їхати 11:13
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
У ЗМІ з'явився новий рейтинг кандидатів на пост мера 20:01
Андрій Карауш
В Рівному немає небезпеки від води, - директор "Рівнеоблводоканалу" Андрій Карауш 12:30
Печерський районний суд відмовив у знятті арешту з суднобудівного заводу "Океан". Що це означає для підприємства? 21:55
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Паводок Фото: Івано-Франківська ОДА
В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини 20:32
Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році 13:27
Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС
Негода підтопила оселі та дороги. Поліція побоюється мародерства 11:45
НБУ дозволив банкам не обслуговувати нервових клієнтів і розповів, хто може "увійти" в цю категорію 12:48 Документ
більше новин
Країни-сусіди України: кого і як пропускають на кордоні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok