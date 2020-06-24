Трамп використав Україну як політичний інструмент, – Болтон про ставлення Трампа до української влади

У мемуарах колишнього військового радника президента США Дональда Трампа Джона Болтона "Кімната, де це сталося: Мемуари Білого дому" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) йдеться і про ставлення президента США до України. Про це передає телеканал Fox News.

За словами колишнього військового радника, Трамп намагався використати Україну в своїх політичних інтересах.

Наголошується, що Трамп хотів використати Україну в своїх цілях, а саме, для компромату на політичного опонента Джозефа Байдена.

Як заявив Болтон, Трамп намагався чинити тиск на президента України Володимира Зеленського. Надалі це обернулося для Трампа процедурою імпічменту, яка в підсумку була провалена.

"Я не кажу, що Трампа не потрібно було піддати імпічменту, я кажу лише про те, що були дії, що викликають співчуття, не всі з яких були б підставою для імпічменту, - підкреслив Болтон.

Як повідомляли Українські Новини, в мемуарах Джона Болтона також йшлося про замороження Дональдом Трампом виділення військової допомоги Україні для власної вигоди.

Крім того, в мемуарах зазначається, що колишній президент України Петро Порошенко просив американців ввести санкції проти Ігоря Коломойського.