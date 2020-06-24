Трамп заморозив військову допомогу Україні для особистої вигоди, – Болтон

Президент США Дональд Трамп заморозив виділення військової допомоги Україні для власної вигоди. Про це у своїх мемуарах пише колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон у своїй книзі "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому", повідомляє WashingtonPost.

З слів Болтона, Дональд Трамп безпосередньо пов'язував надання допомоги з розслідуваннями справи колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його суперниці на виборах Хілларі Клінтон.

"Так, 20 серпня 2018 року, заявив, що не схвалює того, щоб Україні щось слати, поки не будуть передані всі українські матеріали розслідування, пов'язані з Клінтон і Байденом", — пише Болтон.

При цьому він підкреслює, що віце-президент США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер 8 або 10 разів намагалися переконати Трампа розморозити військову допомогу Києву.

Як повідомляли Українські Новини, США нададуть Україні оборонне обладнання на $60 млн, включаючи ракети Javelin.

Крім того, повідомлялося про те, що США готові дати Україні 250 млн доларів військової допомоги.