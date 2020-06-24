підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 червня 2020, середа, 09:56 13
Політика світу 2020-06-24T12:00:03+03:00
Українські Новини
Трамп заморозив військову допомогу Україні для особистої вигоди, – Болтон

Трамп заморозив військову допомогу Україні для особистої вигоди, – Болтон

Елизавета Кесельман
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Джон Болтон, Військова допомога
Джон Болтон. Фото: Вікіпедія
Джон Болтон. Фото: Вікіпедія

Президент США Дональд Трамп заморозив виділення військової допомоги Україні для власної вигоди. Про це у своїх мемуарах пише колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон у своїй книзі "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому", повідомляє WashingtonPost.

З слів Болтона, Дональд Трамп безпосередньо пов'язував надання допомоги з розслідуваннями справи колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його суперниці на виборах Хілларі Клінтон.

"Так, 20 серпня 2018 року, заявив, що не схвалює того, щоб Україні щось слати, поки не будуть передані всі українські матеріали розслідування, пов'язані з Клінтон і Байденом", — пише Болтон.

При цьому він підкреслює, що віце-президент США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер 8 або 10 разів намагалися переконати Трампа розморозити військову допомогу Києву.

Як повідомляли Українські Новини, США нададуть Україні оборонне обладнання на $60 млн, включаючи ракети Javelin.

Крім того, повідомлялося про те, що США готові дати Україні 250 млн доларів військової допомоги.

Більше новин про: США Джо Байден Дональд Трамп Джон Болтон Військова допомога

Трамп хоче саджати у в'язницю на 10 років за знесе...
Байден просив у Порошенка гарантії кримінального н...
Сергій Сидоренко: Болтон злив таємницю дипперегово...
У Нью-Йорку знесуть пам'ятник Теодору Рузвельту. Т...
Захворюваність на коронавірус рекордно зросла, а смертність почала падати. Дані на 24 червня
Негода в Івано-Франківській області: річка змила дорогу на Буковель
Новини
Після падіння рубль "завмер". Курс російської нацвалюти на 24 червня 12:00
Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування 11:44
Міжнародний експрес перевізник "МДК Експрес" повідомив, що його робота паралізована незаконними діями Слобожанської митниці 11:41
Якщо б Україна у 2008 році отримала перспективу членства в НАТО, Росія б не зважилася на військову агресію , – Болтон 11:31
Паводок на Закарпатті. Фото: facebook.com/MVS
Повені на заході України: куди не варто їхати 11:13
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
У ЗМІ з'явився новий рейтинг кандидатів на пост мера 20:01
Андрій Карауш
В Рівному немає небезпеки від води, - директор "Рівнеоблводоканалу" Андрій Карауш 12:30
Печерський районний суд відмовив у знятті арешту з суднобудівного заводу "Океан". Що це означає для підприємства? 21:55
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Паводок Фото: Івано-Франківська ОДА
В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини 20:32
Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році 13:27
Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС
Негода підтопила оселі та дороги. Поліція побоюється мародерства 11:45
НБУ дозволив банкам не обслуговувати нервових клієнтів і розповів, хто може "увійти" в цю категорію 12:48 Документ
більше новин
Країни-сусіди України: кого і як пропускають на кордоні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok