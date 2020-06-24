Паводки на Прикарпатті зруйнували десятки мостів і сотні кілометрів доріг: фото і відео наслідків

На території 15 районів Івано-Франківської області через потужні паводки та затоплення у Карпатах підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, мостів зруйновано 90 і 110 км автодоріг. Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області в facebook

Через негоду постраждали 165 населених пунктів, паводки підтопили 6 фельдшерсько-акушерських пунктів, 8873 присадибних ділянок, 3000 підвальних приміщень та понад 3000 га сільськогосподарських угідь.

Також пошкоджено ще 130 мостів, зруйнованими 1850 метрів берегоукріплень. Довелося відселити 285 осіб.

Надзвичайники нарахували 107 виїздів для надання допомоги населенню з ліквідації наслідків негоди. До роботи рятувальники залучили 255 одиниць техніки і 1090 осіб.

Наголошується, що співробітники ДСНС відкачали воду з 60 будинків і врятували 56 осіб.

Місцеві жителі повідомляють, що на 10:00 вода Клузові продовжує прибувати.

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Зруйнована дамба. Фото: kurs.if.ua

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