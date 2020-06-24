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24 червня 2020, середа, 11:53 14
Суспільство 2020-06-24T14:00:03+03:00
Українські Новини
Паводки на Прикарпатті зруйнували десятки мостів і сотні кілометрів доріг: фото і відео наслідків

Паводки на Прикарпатті зруйнували десятки мостів і сотні кілометрів доріг: фото і відео наслідків

Ольга Фандорина
Паводок, Підтоплення, дощ, ДСНС України, повінь, Негода в Україні, повінь на Прикарпатті, Негода на Прикарпатті, Паводок 2020

На території 15 районів Івано-Франківської області через потужні паводки та затоплення у Карпатах підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, мостів зруйновано 90 і 110 км автодоріг. Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області в facebook

Через негоду постраждали 165 населених пунктів, паводки підтопили 6 фельдшерсько-акушерських пунктів, 8873 присадибних ділянок, 3000 підвальних приміщень та понад 3000 га сільськогосподарських угідь.

Також пошкоджено ще 130 мостів, зруйнованими 1850 метрів берегоукріплень. Довелося відселити 285 осіб.

Надзвичайники нарахували 107 виїздів для надання допомоги населенню з ліквідації наслідків негоди. До роботи рятувальники залучили 255 одиниць техніки і 1090 осіб.

Наголошується, що співробітники ДСНС відкачали воду з 60 будинків і врятували 56 осіб.

Місцеві жителі повідомляють, що на 10:00 вода Клузові продовжує прибувати.

В мережі опублікували відео затопленого Галича з висоти пташиного польоту.

Також опубліковано відео наслідків негоди у Верховинському районі.

У Бабині Середньому Лімниця зруйнувала греблю: підтоплені три десятки дворів і пасовища.

Зруйнована дамба. Фото: kurs.if.uaЗруйнована дамба. Фото: kurs.if.ua

В мережі опублікували відео зсуву на трасі між Микуличином та Яремче.

Також повідомлялося, що розбушувалася негода в Івано-Франківській області: річка змила дорогу на Буковель.

Дощі продовжують заливати Карпати: в ДСНС розповіли, в яких районах очікують затоплення.

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