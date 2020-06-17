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  • В Одесі під час падіння легкомоторного літака загинули два пілоти
17 червня 2020, середа, 16:44 7
Події 2020-06-17T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Одесі під час падіння легкомоторного літака загинули два пілоти

В Одесі під час падіння легкомоторного літака загинули два пілоти

Елена Новикова
Одеса, авіакатастрофа, літак, загиблі при авіакатастрофі, Падіння літака

У середу, 17 червня, розбився легкомоторний літак Y1 "Дельфін" розбився в Одесі. Він впав відразу після зльоту — на гіпермаркет, який розташований поруч з аеродромом. Пізніше стало відомо, що один з пілотів загинув на місці, іншого госпіталізували, але в лікарні він помер.

Про це зазначається в повідомленні прес-служби поліції в Одеській області, передають Українські Новини.

"Встановлено, що обидва чоловіки - пілоти, 1955 року народження. Літак належить одному з підприємств. Зараз поліцейські встановлюють причини і обставини його падіння. Попередньо подія кваліфіковано за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України", — сказано в повідомленні.

Також встановлено, що літак проходив сертифікаційні випробування.

dumskaya.netВ Одесі розбився літак Y1 "Дельфін". Фото: dumskaya.net

Легкомоторний літак розбився в Одесі. Фото:Легкомоторний літак розбився в Одесі. Фото: dumskaya.net

В Одесі впав літак. Фото: dumskaya.netВ Одесі впав літак. Фото: dumskaya.net

З місця події поліцейські вилучили план польоту, у якому зазначені його мета і маршрут.

За попередньою інформацією, причиною аварії могло стати погіршення самопочуття пілота, який перебував за штурвалом.

Наразі вирішується питання про створення комісії, яка надасть висновки про технічний стан літака.

За їх результатами та висновками судово-медичної експертизи про причини смерті загиблих буде прийняте рішення про остаточне правової кваліфікації події.

Аварія літака в Одесі. Фото: НацполицияПадіння літака в Одесі. Фото: Нацполіція

 

Як повідомляли Українські Новини,  у небі над Канадою зіткнулися два літаки.

Раніше український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран-Київ, був збитий в ніч на 8 січня незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

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