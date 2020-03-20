Через порушення правил самоізоляції Москва затримує і депортує громадян Китаю

В той час, як у Києві патрульні зупиняють всі автобуси і маршрутки на в'їздах, а мешканку Києва оштрафували на 17 тисяч гривень за недотримання карантину, в Москві через порушення самоізоляції затримано близько 80 громадян Китаю, багатьох з яких депортували. Про це передає Associated Press. Зокрема, інформацію агентству повідомив адвокат Сергій Малік, який на даний момент працює над мінімум 15-ма справами, пов'язаними із затримкою китайців. Так, за даними AP, 27 китайців все ще знаходяться в слідчих ізоляторах Москви в очікуванні рішення за своїми апеляціямі депортації до Китаю. Все більше половини затриманих — це студенти московських вузів. З матеріалів суду випливає, що принаймні деяким з депортованих недостатньо роз'яснили їх права, а деякі з них не знали російську мову на рівні, необхідному для розуміння правил поведінки під час карантину. Відзначається також, що ні міська влада Москви, ні посольство Китаю в РФ на запити інформагентства не відповіли. У той же час, напередодні прес-секретар російського МЗС Марія Захарова підтвердила, що іноземці, які порушують правила самоізоляції на час карантину, дійсно можуть бути депортовані. Як повідомляли Українські Новини, Rozetka, АТБ і "Нова пошта" будуть доставляти продукти на будинок в Дніпропетровській області.