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24 червня 2020, середа, 12:29 14
Суспільство 2020-06-24T14:30:04+03:00
Українські Новини
Перед виборами мера Києва Кошовий несподівано задекларував доходи

Перед виборами мера Києва Кошовий несподівано задекларував доходи

Анна Рудык
95 квартал, декларація про доходи, Євген Кошовий, Вибори мера Києва

Актор та шоумемен студії "Квартал 95" Євген Кошовий, який раніше заявив, що президент Володимир Зеленський відсутній в "95 Кварталі" тимчасово, подав декларацію про майновий стан і доходи.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Податкової служби.

Так, повідомляється, що до кінця кампанії декларування залишилося мало часу, вона триватиме до 1 липня.

"До кінця кампанії декларування залишилося не так багато часу, тому варто поспішити з вибором, як подати декларацію про майновий стан і доходи. Нагадуємо, задекларувати свої доходи можна онлайн, через Електронний кабінет", - йдеться в повідомленні.

Також у Податковій зазначили, що декларацію можна подати особисто, і як приклад показали Євгена Кошового.

"Також декларацію можна подати особисто, як це напередодні зробив шоумен і актор студія "Квартал 95" Євген Кошовий", - зазначили в Податковій.

Зазначимо, в жовтні 2020 року в Києві відбудуться вибори мера столиці. Євген Кошовий на сьогодні не заявляв про плани балотуватися на цю посаду.

Як повідомляли Українські Новини, Ткаченко заявив, що братиме участь в праймеріз на кандидата в мери Києва.

Також в Офісі Зеленського допустили участь головного санлікаря Ляшка у виборах мера Києва.

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