Перед виборами мера Києва Кошовий несподівано задекларував доходи

Актор та шоумемен студії "Квартал 95" Євген Кошовий, який раніше заявив, що президент Володимир Зеленський відсутній в "95 Кварталі" тимчасово, подав декларацію про майновий стан і доходи.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Податкової служби.

Так, повідомляється, що до кінця кампанії декларування залишилося мало часу, вона триватиме до 1 липня.

"До кінця кампанії декларування залишилося не так багато часу, тому варто поспішити з вибором, як подати декларацію про майновий стан і доходи. Нагадуємо, задекларувати свої доходи можна онлайн, через Електронний кабінет", - йдеться в повідомленні.

Також у Податковій зазначили, що декларацію можна подати особисто, і як приклад показали Євгена Кошового.

"Також декларацію можна подати особисто, як це напередодні зробив шоумен і актор студія "Квартал 95" Євген Кошовий", - зазначили в Податковій.

Зазначимо, в жовтні 2020 року в Києві відбудуться вибори мера столиці. Євген Кошовий на сьогодні не заявляв про плани балотуватися на цю посаду.

Як повідомляли Українські Новини, Ткаченко заявив, що братиме участь в праймеріз на кандидата в мери Києва.

Також в Офісі Зеленського допустили участь головного санлікаря Ляшка у виборах мера Києва.