У ФІФА не впевнені у проведенні в 2020 році футбольних матчів на рівні національних збірних команд

Пандемія коронавирусу повністю зламала весь календар міжнародних і національних спортивних змагань. І перспективи відновлення популярних турнірів найближчим часом стають все більш примарними. Як інформували Українські Новини, УЄФА прийняла безпрецедентні рішення про припинення та перенесення всіх футбольних турнірів на європейському континенті. 17 березня на відеоконференції керівництва Союзу європейських футбольних асоціацій з представниками федерацій країн-учасниць цієї структури, було прийнято рішення перенести Чемпіонат Європи з футболу з літа 2020 року у зв'язку з пандемією коронавируса на 2021.

У той же час, в Федерації футболу Франції не поспішали остаточно скасовувати товариську гру з Національної збірної України протягом 2020 року. Про це заявив президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре.

Однак заява, яку на цьому тижні зробив впливовий топ-чиновник Міжнародної федерації футболу ФІФА Віктор Монтальяні серйозно розчарувала вболівальників самої популяних на планеті гри.

Віце-президент ФІФА Монтальяні дав зрозуміти, що матчі на рівні національних збірних можуть бути скасовані до 2021 року.

"Вважаю, нам буде складно повернути матчі збірних у 2020 році. Це базується не тільки на побоюваннях, пов'язаних зі здоров'ям людей в різних точках світу, але також і через необхідність здійснювати міжнародні поїздки. Зараз для нас клубний футбол - це пріоритет. Рішення щодо вересня ще не прийнято, але я не дуже впевнений у позитивному вирішенні даного питання, з огляду на нинішні тенденції", - сказав Віктор Монтальяні.

За його словами, повернення уболівальників на заповнені стадіони може залежати від готовності вакцини проти хвороби COVID-19, а це може статися не раніше 2021 року.

Чиновник ФІФА також зазначив, що повноцінне відновлення футболу в 2020 році може виявитися неможливим в тих частинах світу, які найбільш сильно постраждали від пандемії, включаючи Європу і Північну Америку.

У той же час, як повідомляло агентство, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення відкласти проведення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи до подальшого повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, в даний час на континенті припинено проведення всіх футбольних турнірів у всіх країнах, крім Білорусі.