"Нафтогаз" продає низці компаній газ за цінами на 10-17% нижче ринкових

Група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яка скоротила чистий прибуток на 80%, або на 12,8 млрд гривень до 3,2 млрд гривень, пропонує низці компаній газ за ціною, яка на 10-17% нижче ринкових, зафіксованих на Українській енергетичній біржі (середньо та довгостроковий ринок).

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на комерційні пропозиції "Нафтогазу", наявні в їх розпорядженні.

Наголошується, що в Україні для промислових підприємств працює відкритий ринок газу, зі своїм біржовим майданчиком, котируваннями, середньостроковими контрактами, добовим ринком та іншими інструментами.

Таку схему підтримали більшість гравців на ринку. Вона повинна була наблизити український газовий ринок до європейських стандартів.

Реалізацією природного газу промпідприємствам в групі НАК "Нафтогаз" займаються дві компанії: "Нафтогаз Трейдинг", яка працює на Українській енергетичній біржі, і "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка працює за прямими договорами зі споживачами.

Типові тексти комерційних пропозицій "ДК "Нафтогаз України", які опинилися у розпорядженні редакції, свідчать про те, що 2 червня компанія пропонувала купити в неї газ за 2406 гривні за тис. кубометрів, тоді як "Нафтогаз Трейдинг" продавав газ на КЕБ за 2675 гривень. В підсумку ціна комерційної пропозиції на 10% нижча за біржову.

Крім того, 17 червня ЦК пропонував контрагентам купити газ по 2760 гривень/тис. кубометрів, тоді як на біржі "Нафтогаз Трейдинг" виставляв товар за 3202 гривень, дисконт становив майже 14%.

19 червня ціна комерційної пропозиції була 2850 гривень/тис. кубометрів (за умови попередньої оплати), а на біржі група продавала газ по 3440 гривень. Дисконт зріс до 17%.

22 червня дисконт знизився до 11% - ціна комерційної пропозиції була 3060 гривень/тис. кубометрів, тоді як на наступний день "Нафтогаз Трейдинг" продавав газ на біржі за 3458 гривень.

Таким чином, окремим компаніям "Нафтогаз" пропонує купити газ з дисконтом, при цьому в пропозиціях не вказується ні тривалість, ні терміни контактів.

Прикметно, що значна частина наявного в розпорядженні НАК газу закуплена в кінці 2019 року в період невизначеності щодо долі нового транзитного контракту з "Газпромом", і за цінами, значно вищими за нинішні.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промспоживачів на 8,7-9,7% на липень.

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