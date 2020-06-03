Гігантські зарплати не допомогли. Прибуток "Нафтогазу" впав на 80%

У січні-березні 2020 року група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яка знизила ціни на газ для населення на червень, скоротила чистий прибуток на 80%, або на 12,8 млрд гривень до 3,2 млрд гривень.

Про це сказано у фінансовому звіті компанії, передають Українські Новини.

Також у 1-му кварталі 2020 року група "Нафтогаз" скоротила показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) на 78,8%, або на 29,8 млрд гривень до 8 млрд гривень.

Крім того, загальна сума податків, сплачених до державного бюджету, становила 24,1 млрд гривень.

"Криза, зумовлена Covid-19 та макроекономічним середовищим, з різким падінням цін на газ в цьому кварталі ставить нас у складні умови. Рух грошових коштів від операційної діяльності в першому кварталі становив 10,9 млрд гривень проти 28 млрд гривень за аналогічний період минулого року, без урахування припиненої діяльності. На результати значно вплинуло падіння цін і попиту на газ", - зазначив фінансовий директор групи компаній " Петрус Стефануса ван Дріл.

Як повідомляли Українські Новини, оклад членів правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" становили 520 тис. гривень, а виплата щомісячних премій та іншого винагороди повинні виплачуватися згідно з колективним договором, говориться в умовах контракту, затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі україни наказом №681 від 13 квітня 2016.

Крім того, "Нафтогаз" в 2018 році виплатив премію в $45 млн за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі і засекретив інформацію, кому саме і в якому розмірі вона була виплачена.