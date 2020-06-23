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23 червня 2020, вівторок, 21:00 14
Суспільство 2020-06-23T22:30:02+03:00
Українські Новини
Похолодає до +9 і продовжить заливати дощами. Прогноз погоди на 24 червня

Похолодає до +9 і продовжить заливати дощами. Прогноз погоди на 24 червня

Анна Рудык
Град, Прогноз погоди, дощ, Похолодання, шквали
Дощ. Фото: pixabay.com
Дощ. Фото: pixabay.com

У той час, як 23 червня українців попередили про погіршення погодних умов, 24 червня в Києві хмарно з проясненнями, вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, грози, в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, сильні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +20...+25 градусів.

В Карпатах сильні дощі, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині сильні дощі, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Трускавці сильні дощі, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Сваляві сильні дощі, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +21...+23 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +22...+29 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+29 градусів, у Кропивницькій та Дніпропетровській областях до +31 градуса.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+31 градус, у Харківській області +24...29 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +26...+31 градус.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +24...+29 градусів.

В Ялті невеликі короткочасні дощі. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +24...+26 градусів.

23 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +24 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, українців попередили про небезпечну погоду.

Тим часом синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

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