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24 червня 2020, середа, 08:50 12
Суспільство 2020-06-24T11:45:03+03:00
Українські Новини
У працівника ЧАЕС виявлено коронавірус

У працівника ЧАЕС виявлено коронавірус

Елена Новикова
ЧАЕС, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в українців
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У працівника на Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) виявлений коронавірус, кількість виявлених випадків якого 22 червня в Україні збільшилася на 833 до 38 074.

Про це сказано в повідомленні на сторінці Державного агентства з управління зоною відчуження в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"23.06.2020 серед персоналу ДСП ЧАЕС виявлено працівника з підтвердженим випадком респіраторного захворювання COVID-19", — сказано в ньому.

У зв'язку з черговою відпусткою хворий перебував востаннє на станції 9 червня.

Працівника спрямували на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря.

Також серед персоналу виявлено одну контактну особу з підозрою на коронавірусну інфекцію, яка також на самоізоляції під наглядом лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я хоче внести зміни у фінансування лікування хворих на коронавірус.

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