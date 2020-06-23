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23 червня 2020, вівторок, 19:30 5
Європа 2020-06-23T22:30:03+03:00
Українські Новини
У Лісабоні посилили карантин

У Лісабоні посилили карантин

Валерия Драгомирова
Карантин, Португалія, Коронавірус, Covid-19, Лісабон, карантин в Португалії
Португалія. Фото: рixabay
Португалія. Фото: рixabay

Столиця Португалії Лісабон вирішила повернути частину карантинних обмежень у зв'язку з високою кількістю нових заражень коронавірусом Covid-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Уряд Португалії вирішив зробити крок назад у карантинних обмежень для Великого Лісабона - столиці та міст-супутників, щоб сповільнити швидкість поширення коронавірусe. Таке рішення було прийнято на зустрічі прем'єр Антоніу Кошти і мерів міст.

З 23 червня поновлюється заборона на збори групами на вулиці більш як 10 осіб, тоді як досі дозволялося зустрічатися компаніями до 20 людей.

Магазини зобов'язали працювати тільки до 20:00, а ресторанам з цього часу заборонено продавати алкогольні напої. Розпивати алкоголь в громадських місцях заборонено.

Крім того, з неділі за порушення обмежень на збори загрожує штраф до 350 євро. Влада пішла на цей крок після повідомлень поліції про масові нелегальні вечірки, місцями - з участю великої кількості людей.

В міській агломерації Лісабона фіксують абсолютна більшість всіх нових заражень коронавірусом в країні. Наприклад, з 345 нових хворих за останню добу, 87% виявлені в Лісабоні.

Як повідомляли Українські Новини, в той час як станом на 23 червня 14 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, в західних областях України найкритичніша ситуація з можливістю посилення карантинних обмежень. 

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