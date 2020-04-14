Міністр соцполітики Лазебна за березень отримала 44 тис. гривень

Заробітна плата міністра соціальної політики Марини Лазебної, яка розповіла, коли пенсіонерам виплатять обіцяну тисячу гривень, за березень склала 55 тис. гривень, її заступників - від 16 тис. до 51 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 316 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики на запит Українських Новин.



Сума коштів, нарахована Лазебній в березні, склала 55 193 гривень, з них посадовий оклад - 45 994 гривні, надбавка за роботу з таємними документами - 9 198 гривень.



Фактична сума, отримана міністром після утримання податків і зборів, склала 44 430 гривень.



Зарплата першого заступника міністра Євгенія Котика (призначено 23 березня) склала 16 098 гривень, заступників Бориса Лебедцова (призначений на 4 березня) - 43 694 гривні, Віталія Музиченко - 51 136 гривень, зарплата держсекретаря Олени Богачової (звільнена 27 березня) - 316 159 гривень (в тому числі надбавка за виконання особливо важливої роботи за лютий - 40 500 гривень, надбавка за виконання особливо важливої роботи за березень - 28 928 гривень, відпускні - 23 351 гривня, грошова допомога - 96 740 гривень та компенсація за невикористану відпустку - 90 068 гривень).



Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада призначила міністром соціальної політики Марину Лазебну.