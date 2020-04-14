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14 квітня 2020, вівторок, 08:37 7
Економіка 2020-04-14T08:38:29+03:00
Українські Новини
Міністр соцполітики Лазебна за березень отримала 44 тис. гривень

Міністр соцполітики Лазебна за березень отримала 44 тис. гривень

Валерия Драгомирова
Зарплата, Мінсоцполітики, Марина Лазебна
Марина Лазебна. Фото: Facebook/Мінсоцполітики
Марина Лазебна. Фото: Facebook/Мінсоцполітики

Заробітна плата міністра соціальної політики Марини Лазебної, яка розповіла, коли пенсіонерам виплатять обіцяну тисячу гривень, за березень склала 55 тис. гривень, її заступників - від 16 тис. до 51 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 316 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Лазебній в березні, склала 55 193 гривень, з них посадовий оклад - 45 994 гривні, надбавка за роботу з таємними документами - 9 198 гривень.

Фактична сума, отримана міністром після утримання податків і зборів, склала 44 430 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Євгенія Котика (призначено 23 березня) склала 16 098 гривень, заступників Бориса Лебедцова (призначений на 4 березня) - 43 694 гривні, Віталія Музиченко - 51 136 гривень, зарплата держсекретаря Олени Богачової (звільнена 27 березня) - 316 159 гривень (в тому числі надбавка за виконання особливо важливої роботи за лютий - 40 500 гривень, надбавка за виконання особливо важливої роботи за березень - 28 928 гривень, відпускні - 23 351 гривня, грошова допомога - 96 740 гривень та компенсація за невикористану відпустку - 90 068 гривень).

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада призначила міністром соціальної політики Марину Лазебну.

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